Audace Cerignola-Fidelis Andria, un altro derby per continuare a volare alto

Prima esibizione interna del nuovo anno per l’Audace Cerignola, che ospiterà domani la Fidelis Andria nella 19^ giornata del girone H di serie D. Gli ofantini hanno portato domenica scorsa ad otto la serie di risultati utili consecutivi, violando il “Capozza” di Casarano 1-2: un successo molto pesante che ha permesso di entrare in zona playoff, arrivato al cospetto dei salentini anch’essi in un periodo fecondo e che avevano subito solo una sconfitta interna. Il sempre più decisivo Rodriguez e una autorete per legittimare un predominio costante nella prima frazione di gara, poi il gol rossoazzurro nell’ultimo quarto d’ora e incontro rimasto in bilico fino al triplice fischio, ma con i festeggiamenti dell’Audace. Pur con il conforto assoluto dei risultati, a voler essere puntigliosi l’unico neo è proprio rappresentato dal fatto di subire quel “golletto” che impedisce una gestione serena e un controllo più sicuro di partite che ormai sembrano aver poco da dire. Fra errori dei singoli e alcuni intoppi nella sincronia di linea, fattori che certo possono capitare in novanta minuti, Feola cercherà di limare anche queste imperfezioni per continuare la risalita in classifica. Tant’è che, dall’arrivo del tecnico di Somma Vesuviana, il Cerignola sarebbe primo in compagnia del Sorrento con 20 punti ottenuti in otto giornate, più di alcune compagini adesso meglio piazzate. Un segnale eloquente di come adesso le cose girino per il verso giusto dalle parti del “Monterisi”, fra ritrovate ambizioni e alchimie di squadra centrate.

Per quanto concerne il capitolo formazione, quasi certamente si riproporrà l’undici visto dal 1′ contro il Casarano: per i gialloblu nel mirino la terza affermazione consecutiva, anche se come predica ciascun componente del clan cerignolano ogni gara fa storia a sé e va approcciata con la mentalità opportuna.

Non è certamente una annata secondo le previsioni della vigilia per la Fidelis Andria, al momento impelagata nella griglia playout con 19 punti ed uno score complessivo di cinque vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte. A dicembre fra i federiciani si è assistito a una vera e propria rivoluzione tecnica, con il ritorno in panchina di Favarin conclusa la breve parentesi Catalano, e un organico sensibilmente modificato con numerose partenze ed altrettanti arrivi. Fra i nuovi volti, alcuni cavalli di ritorno (gli ex Iannini e Nives, Forte), l’esperienza di Lanzolla in difesa e gli innesti di Yeboah, Sambou e Langone -gli ultimi due visti nel Picerno- per la mediana e l’attacco. Il 2-1 inflitto nel recupero alla Gelbison ha spezzato un periodo nero, in cui i biancazzurri avevano raccolto un solo punto in quattro giornate, grazie alla doppietta del bomber per caso D’Orsi, altra novità invernale. L’Andria dovrà fare a meno del proprio allenatore, di Porcaro, Montemurro e Langone tutti per squalifica: modulo previsto il 3-5-2 e massima cautela nei confronti di una Fidelis che in situazione quasi di emergenza potrebbe raddoppiare le energie pur di portare a casa un risultato positivo.

Nell’ultimo precedente a Cerignola, il match finì 1-1 l’11 novembre 2018, con Foggia che rispose a Cristaldi. Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig.Campobasso, della sezione di Formia.