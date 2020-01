Foggia libera Foggia: è grande partecipazione popolare per dire “no” alla criminalità

Sarà un giorno da ricordare il 10 gennaio 2020 perché mai si era vista una piazza così imponente rispondere all’appello di don Ciotti. Una piazza per Foggia, per «liberare» Foggia dalle sue gabbie fisiche e mentali. Migliaia e migliaia di persone, di ogni età e ceto sociale, hanno preso parte al corteo di «Foggia Libera Fogia» concluso nell’isola pedonale in un clima di rinnovata fiducia contro ogni rassegnazione.

«Siamo qui per disinnescare la miccia della paura e della rassegnazione. Siamo qui per fare emergere i tanti valori della nostra terra affinché ci sia un passaggio, un cambiamento. È importante che ci sia continuità. Noi non possiamo lasciare la responsabilità solo sulle spalle della magistratura e delle forze di polizia, perché c’è una responsabilità di noi cittadini. Guai se non fosse così, guai se viene meno questo», ha detto il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, che ha parlato non solo della necessità di dare risposte – anche come cittadini – alle sfide delle organizzazioni mafiose, ma anche di dare risposta alla richiesta di lavoro, sicurezza, scuola, cultura per Foggia, la Capitanata, la Puglia e il sud.

«La chiesa è sempre vicina a coloro che soffrono. Il coinvolgimento è bello perché è bello sapere che si cammina per una città più fraterna e solidale», ha aggiunto l’arcivescovo di Foggia e Bovino, monsignor Vincenzo Pelvi. Sul palco anche i parenti delle vittime della mafia: «Quando è stato ucciso mio padre siamo rimasti soli. Sembravamo degli appestati, lo Stato non c’era e vedere invece oggi questa partecipazione mi emoziona», ha detto Francesco Ciuffreda, figlio di Nicola imprenditore edile ucciso dalla mafia nel 1990 che con altri parenti di vittime di mafia è intervenuto a conclusione del corteo di Foggia. «Non abbiate paura e non mollate mai», ha aggiunto ringraziando Libera e «don Luigi Ciotti che – ha detto – ci hanno dato la forza di uscire dal nostro isolamento». «Dopo l’omicidio di mio suocero nel 1992, sembravamo noi i mafiosi a Foggia. Ci eravamo chiusi in casa perché eravamo so- li», ha raccontato sempre dal palco Giovanna, nuora di Giovanni Panunzio imprenditore edile ammazzato nel 1992 perché aveva denunciato il malaffare in città.

Al corteo ha partecipato anche Cristian Vigilante, manager sanitario a cui venerdì scosso hanno fatto esplodere una bomba sotto l’autovettura. «Sono in piazza come tutti i cittadini per manifestare contro ogni tipo di mafia – ha detto – Mi sento un cittadino come tutti e come tutti dico no alla mafia». «La mia vita è cambiata – ha aggiunto – nel senso che c’è una maggiore attenzione e timore, ma si cerca di riprendere la vita di tutti i giorni in maniera normale anche con il supporto delle Istituzioni che mi sono molto vicine». «Non posso dire di non aver paura – ha concluso – però cerco di dare serenità a mia moglie e ai miei figli. Con loro cerco di distrarli, di farli giocare e ridere».