Concluso un mese all’insegna della solidarietà per il Club Juventus “Gianni Agnelli”

Concluso un mese davvero intenso per il Club Juventus “G. Agnelli” di Cerignola: grazie alla passione e generosità dei soci, al contributo degli amici e soprattutto al sostegno degli sponsors, il sodalizio che conta 280 iscritti è riuscito a segnalarsi per numerosi gesti di solidarietà, al servizio di vari enti o persone. Infatti, sono stati donati generi alimentari e abbigliamento alle suore domenicane del Santissimo Sacramento, le quali gestiscono l’Opera Pia del Buon Consiglio, struttura che ospita ragazzi orfani. Tramite la lotteria di beneficenza e ai contributi volontari anche dei singoli associati, si sosterranno le attività dell’Agape che opera a San Giovanni Rotondo nella Casa Sollievo della Sofferenza, della Lega Italiana Fibrosi Cistica, mentre al Soccorso Cooperativa Apulia Onlus è stata consegnata una sedia cardiologica da mettere in dotazione sulle proprie ambulanze. Il messaggio solidale passa anche dalla consegna di completi da gioco destinati alla società di calcio giovanile ofantina Soccer Accademy.

L’impegno nel sociale dello storico Club bianconero ormai sta diventando un elemento connotativo, così come dichiarano i componenti del direttivo: «Crediamo di dare un piccolo contributo anche per la crescita civile della città. Il Club, come lo intendiamo noi, deve essere anche un luogo di relazioni e di importante avanzamento sociale. Siamo disponibili ad accogliere idee finalizzate ad ampi progetti sociali, perché crediamo fortemente che lo Sport sia uno strumento per far raggiungere la completezza umana».

Anche quest’anno, come ormai d’abitudine, in occasione delle Festività natalizie il Club Juventus “Gianni Agnelli” non ha fatto mancare il suo apporto e la sua vocazione altruistica: una piacevole realtà nel panorama associazionistico cerignolano.