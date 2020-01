Incontro antiracket e antiusura domani in Camera di Commercio a Foggia

“L’affermazione della legalità e il contrasto alla criminalità rimane una priorità per la Camera di Commercio di Foggia da me presieduta. Una lotta che deve essere fatta quotidianamente e con misure ed azioni concrete”. Con queste parole il neo presidente Damiano Gelsomino ha annunciato l’incontro, organizzato per giovedì 16 gennaio alle ore 15,30 presso la CCIAA di Foggia, tra il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative Antiracket e Antiusura e il mondo delle associazioni di rappresentanza del sistema produttivo del territorio.

“Ho accettato con piacere l’invito del Prefetto Grassi ad organizzare questa che nelle nostre intenzioni vuole essere una riunione operativa. Dobbiamo trovare tutti insieme, con l’aiuto dei rappresentanti dello Stato, le modalità per essere accanto agli imprenditori minacciati e in difficoltà, per dare loro il coraggio di farsi avanti e non sentirsi isolati e abbandonati a se stessi. Come Camera di Commercio – ha concluso Gelsomino – in questi anni abbiamo fatto molto, ma è evidente che su questo terreno l’impegno non è mai abbastanza. Per questo, nell’ambito delle funzioni e con i limiti a noi imposti, stiamo predisponendo una serie di misure e interventi che possano essere di aiuto alle persone in difficoltà. A cominciare dalla predisposizione di un provvedimento che permetta all’Ente di costituirsi parte civile nei processi contro gli autori di questi odiosi crimini che minacciano nel profondo la convivenza civile e le possibilità di rilancio della nostra economia”.