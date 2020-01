Tg1 a Cerignola per Sara Ciafardoni: la storia della “lettrice sognatrice” in Rai

Con la passione per i libri e la voglia di parlare al mondo partendo dalla sua camera, Sara Ciafardoni ha catturato l’attenzione anche del TG1. «Sara ama leggere e consigliare libri, ma non si accontenta di recensirli – dice nel servizio la giornalista RAI Cristina Clementi -. Li sceglie, progetta un set e ci si immerge dentro come la protagonista di una favola. Sono il papà e la sorella a dare vita agli sfondi dove lei vola sui tetti o cavalca le onde , tutto questo senza mai muoversi dal suo letto».

«Vorrei fare tutto quello che fanno gli altri e non riesco fare. Ovviamente devo cambiare un po’ le impostazioni ma si sa nessuno è uguale all’altro» precisa Sara ai microfoni Rai. La giovane blogger è nata con una malattia rara; quando sua madre ha scoperto di essere incinta stava facendo la chemioterapia per un tumore, sapeva a cosa andava incontro, ma ha rifiutato l’idea di un aborto. «Da quando è nata Sara ho vissuto un primo tempo del quale non mi posso lamentare, ma il secondo forse è il più bello della mia vita» ha detto la madre di Sara, Isabella Russo. Sara non ha lasciato che la malattia le impedisse di studiare, dipingere, amare la musica. Grazie ad un programma vocale ha anche scritto un romanzo.

Attraverso il suo blog (oltre 500mila contatti) la 14enne parla al mondo, racconta un punto di vista differente, tra una recensione e l’altra. «Ciao, io sono Sara e tu sei nel nostro magico mondo! – si legge nella presentazione -. E’ l’ora delle presentazioni: sono una divoratrice di libri di notte ed una studentessa di giorno. Sono una bookblogger, una bookstagrammer ed un’aspirante scrittrice, già, il mio primo romanzo “Con tutto l’amore che so”è presente nelle librerie. Pronto a volare insieme a me?».