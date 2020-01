Travolta l’Orsacuti 3-0, per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola ottimo viatico verso Melendugno

Termina con la netta vittoria per 3-0 della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola la sfida del PalaDileo valevole per la 12^ giornata del campionato di Serie C (girone A) contro Cuti Volley Capurso. Le fucsia allenate da mister Castellaneta offrono una prestazione di livello, una gara in cui tutto è andato secondo i piani del collettivo ofantino che, senza particolari patemi, ha liquidato in 3 set la resistenza delle ospiti allenate dal duo Malena-De Carlo, tornando a conquistare il massimo della posta in palio davanti al pubblico amico.

Una Pallavolo Cerignola grintosa e determinata, quella che ha avuto la meglio sulle “Cutiboom” di Capurso in appena un’ora di gara. Le note positive da registrare sicuramente nelle alte percentuali al servizio della fucsia, forse mai come ieri così determinanti. Una vittoria che porta lo score fucsia a quota 10 successi in questo campionato, che permettono il secondo posto -seppur momentaneo- in attesa della sfida di quest’oggi tra Volley Gioia e Primadonna Bari.

Una grande iniezione di fiducia per la compagine cerignolana in vista del prossimo incontro, domenica prossima, in casa della capolista Melendugno. La gara in terra salentina, inoltre, chiuderà il girone di andata. Un girone di andata che sta rispettando i programmi del sodalizio di patron Matteo Russo, comunque vada la sfida contro la New Optics.