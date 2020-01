Brutto scivolone per l’Ares Flv Cerignola, Altino si impone 3-0

Secondo ko consecutivo in trasferta per l’Ares Flv Cerignola, superata 3-0 dalla Tenaglia Altino nella sfida della 12^ giornata del girone D di B1 femminile (28-26; 25-21; 25-21 i parziali). Breviglieri manda in campo il consolidato 6+1, composto da: Muzi in regia e Morone opposto; Martilotti e Astarita laterali; Neriotti e Dell’Ermo centrali, più Pisano libero. Litterio risponde con: Ricci al palleggio e Lupidi sulla diagonale; Meniconi e Cipriani martelli; Spicocchi e Modestino sottorete e Mastrilli in difesa. Partenza incoraggiante dell’Ares, che mette a segno il primo break di sostanza (2-7) con Martilotti, Morone al servizio (due aces) e Neriotti: Altino reagisce e accorcia a -2 sul 6-8, invasione ofantina invece per il 9-10. Bene dai nove metri Astarita (9-12), Martilotti sfonda sia in diagonale che in parallela, la Flv tenta di scappare via servendosi di una Morone molto attiva in avanti (11-17). Due volte Modestino, le padrone di casa si rifanno nuovamente sotto (17-19), Breviglieri inserisce Losciale per Muzi; ace Lupidi ed è 20-21, nuova accelerazione ospite e con il servizio out di Cipriani ci sono tre palle set per Cerignola. Debutta l’acquisto last minute di Altino, Costantini: Meniconi dà coraggio alle abruzzesi che annullano lo scarto ed un altro setball ai vantaggi. Alla seconda occasione e con un gran muro, la Tenaglia manda le squadre al primo cambio di campo.

Nella seconda frazione equilibrio massimo fino al 6-8 (muro Muzi), però Altino ricuce subito e pareggia: ancora a muro, Morone firma il 10-12, anche se le ofantine concedono parecchio al servizio e le teatine non si fanno pregare per l’ulteriore aggancio. Infortunio per Lupidi, rientra Costantini: Spicocchi mette giù il 17-16, Neriotti per il controsorpasso. Dal pari 19, deciso scatto del sestetto locale (22-19): Morone fuori misura per il 24-20 e capolista abbastanza nervosa, una bordata di Cipriani consegna il doppio vantaggio alla Tenaglia.

Altino sul 4-2 nelle prime fasi del terzo periodo, Modestino attenta sottorete e Meniconi pone un’altra distanza su Cerignola, che appare sfiduciato mentre le ragazze di Litterio si caricano ad ogni scambio, forti di una copertura molto efficiente in seconda linea. Astarita-Martilotti, Ares che rimonta (10-8) ma persevera negli errori gratuiti: le abruzzesi lavorano bene da posto 3 con Spicocchi particolarmente ispirata, al servizio non ne va bene una per la Fenice Libera Virtus (16-11). Breviglieri si gioca la carta Bellapianta, così arriva uno scatto d’orgoglio delle cerignolane, capaci di giungere sul pari 19 grazie a Dell’Ermo: è una fiammata che non trova continuità, perché nel momento clou le rossogialloblu si smarriscono e lasciano strada alle avversarie. Meniconi e Cipriani (due servizi vincenti) trascinano Altino ad un successo pieno e pesante.

Si conclude con una sconfitta il girone d’andata dell’Ares Flv, in ragione del turno di riposo che il team di Breviglieri osserverà nel prossimo turno, in cui sono a rischio primato e qualificazione alla final four di coppa Italia, visto il non irresistibile impegno di Aragona contro Modica. Ciononostante, il bilancio della prima metà di stagione è comunque positivo per capitan Martilotti e compagne, che nella peggiore delle ipotesi saranno al giro di boa con una sola lunghezza in meno delle siciliane. Ora una lunga pausa attende le ofantine, il cui ritorno in campo è fissato per il 9 febbraio con Isernia dall’altra parte della rete per il primo appuntamento del ritorno.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Muzi 2, Morone 11, Martilotti 11, Astarita 11, Neriotti 7, Dell’Ermo 6, Losciale, Bellapianta 1, Pisano (libero).

CLASSIFICA GIRONE D ALLA DODICESIMA GIORNATA

Ares Flv Cerignola 29; Seap Dalli Cardillo Aragona 27; Tenaglia Altino, Farmacia Schultze-Villa Zuccaro Santa Teresa di Riva 22; Luvo Barattoli Arzano 20; Connetti.it Chieti 19; Givova Fiamma Torrese 17; Zero5 Castellana Grotte, Europea 92 Isernia 14; Volley Virtus Orsogna 13; Assitec Saluspro Sant’Elia 11; Egea Pvt Modica 7; Expert De.Si Palmi 1.