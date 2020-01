Mafia, imprenditori, politici: preoccupa l’«area grigia». A Cerignola diversi gli affari criminali

Spietata, violenta, omertosa (pentiti zero, o quasi), in evoluzione e in espansione emulando i moduli organizzativi della ‘ndrangheta calabrese; e con un’area grigia sempre più consolidata e punto di incontro tra mafiosi, imprenditori, liberi professionisti e apparati della pubblica amministrazione. Ecco in estrema sintesi la «quarta mafia d’Italia» – con un ruolo sempre più centrale della «Società foggiana che estende i propri tentacoli anche in parte della provincia – che continua a uccidere, intimorire, campare di droga e racket principalmente, ma che si proietta sempre più nel futuro. Ecco la sintesi di quanto scrive la Direzione investigativa antimafia nelle 15 pagine dedicate al Foggiano ed alla quarta mafia d’Italia» – di cui fanno parte «Società fog- giana», mafia garganica e mafia cerignolana – nella relazione al parlamento sulla situazione della lotta alla criminalità organizzata in Italia.

«Nella provincia di Foggia» scrivono gli investigatori «il forte legame dei gruppi criminali con il territorio, i rapporti familistici di gran parte dei clan foggiani e la massiccia presenza di armi ed esplosivi favoriscono un contesto ambientale omertoso e violento. L’assoggettamento del tessuto socio-economico, quando non è direttamente connesso agli atti intimidatori perpetrati dalle cosche, è il risultato della diffusa consapevolezza che la mafia del Foggiano è spietata e punisce pesantemente chi si ribella». La Dia pone l’accento sulla «peculiare eterogeneità della mafia foggiana, suddivisa in tre distinte articolazioni. Importanti indagini e processi confermano come il fenomeno mafioso in Capitanata, analogamente a quanto avvenuto in passato per le altre mafie italiane, sia avviato verso forme più strutturate e sistematiche di organizzazione. Segnali di questa evoluzione, peraltro già monitorati nel 2018, trovano riscontro nel ruolo di centralità assunto dalla “Società foggiana”» (la mafia di Foggia nata negli anni Ottanta) «strumentale al controllo monopolistico delle attività illecite, al superamento delle criticità causate dalle attività di contrasto delle forze di polizia ed ai magmatici rapporti interni tra le stesse consorterie. Si configura, quindi, una tendenza al superamento di quelle forme di instabilità e conflittualità tipiche della camorra campana, cui la mafia foggiana è legata per ragioni di criminogenesi, per protendere verso nuovi assetti organizzativi, più consolidati e fondati su strategie condivise, emulando in tal modo, anche in un’ottica espansionistica, la ‘ndrangheta».