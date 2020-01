Cerignola, mancano i medici al Tatarella. Criticità anche a San Severo e Manfredonia

In sofferenza diverse specialità mediche all’interno degli ospedali di Cerignola, San Severo e Manfredonia. Medicina, Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Pediatria, Ortopedia, Anestesia, Psichiatria, Ostetricia e Ginecologia avrebbero bisogno di forze nuove, di medici, per coprire sia il servizio ordinario che le reperibilità e le urgenze. A questo si aggiungono le sofferenze di avamposti come il Pronto Soccorso, dove i turni, da diversi mesi vengono garantiti solo grazie ai medici del 118.

«Chiediamo un intervento straordinario ed urgente di riprogrammazione delle borse di specialità, in particolare nelle discipline in cui è maggiore la difficoltà di reclutamento» ha detto il direttore generale, Vito Piazzolla, dalle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno. «Abbiamo attivato più di centoventi procedure selettive, sia a tempo indeterminato che determinato, cosa che non era mai stata fatta prima d’ora e che forse avrebbe potuto ridurre le criticità ed evitare un fenomeno che in questi ultimi dieci anni ha visto i nostri medici stabilizzarsi addirittura presso ASL di altre regioni. In molti si dimettono entro un anno dall’assunzione in quanto partecipano ad altri concorsi banditi da Aziende Sanitarie più vicine al loro luogo di residenza, oppure perchè scelgono strutture ospedaliere più vicine alle loro aspettative. Questa situazione produce un continuo flusso di medici da una ASL all’altra scoprendo dall’oggi al domani strutture già a rischio di chiusura» ricorda amaramente Piazzolla.