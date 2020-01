Domenica 26 gennaio evento XC e cicloescursione “Capacciotti”

Doppio evento ciclistico a Cerignola, domenica 26 gennaio: le società ofantine Bike3 Asd e Cicogna Asd organizzano la 1^ Xc “Capacciotti”, valida come quarta tappa del 7° trofeo dei 5 Reali Siti e contemporaneamente anche per l’assegnazione del campionato provinciale e regionale Csain. L’evento, che si terrà presso l’invaso Capacciotti, sarà duplice, potendo contare anche su una valenza non agonistica: prevista infatti una cicloescursione intorno alla diga, riservata ai semplici cicloturisti, in un percorso incantevole fatto di saliscendi, alberi e tanta natura. Le gare invece riguarderanno la specialità cross country di Mountain Bike: quella cerignolana sarà la penultima delle cinque tappe stabilite, la seconda del programma che segue quella del 15 dicembre.

Possono parteciparvi tutti i cicloamatori e cicloturisti in regola col tesseramento 2019/20, per il versante agonistico concorreranno i soli iscritti Csain. Per ogni categoria saranno assegnati punteggi in base all’ordine di arrivo e le premiazioni interesseranno i primi tre di ciascuna categoria. Il raduno si terrà alle 8.30 presso l’agriturismo “Fattoria del Sole”, in via Santo Stefano, km 8. Partenza alle ore 9 per la Xc (distanza 25 km, costo di partecipazione 13 euro), mezzora dopo per la cicloescursione (35 km, costo di partecipazione 8 euro). Si può consultare il sito http://www.bike3.it/capacciotti.html per ulteriori informazioni e iscrizioni.