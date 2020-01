Pallavolo Cerignola ospite della capolista Melendugno per chiudere l’andata

Una sola nostra formazione in campo nel tredicesimo ed ultimo turno del girone d’andata dei principali tornei di volley: si tratta della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, impegnata nel big match contro la capolista Melendugno, nel girone A della serie C. E’ già arrivata al giro di boa invece l’Ares Flv, che nella B1 osserverà il riposo imposto dal calendario: le ragazze di Marco Breviglieri hanno chiuso la prima metà di stagione perdendo 3-0 contro Altino e, nella peggiore delle ipotesi, finiranno seconde alle spalle di Aragona, comunque un ottimo bilancio.

Domani, con prima battuta fissata a Martignano alle ore 18.30, l’attesissimo confronto di alta classifica fra il sestetto guidato da Davide Castellaneta e la New Optics Melendugno. La terza forza del raggruppamento opposta alla battistrada, squadre divise da quattro punti in classifica (27 contro 31) e stesso bilancio complessivo, con dieci affermazioni ed una sola sconfitta. Le ofantine però, a differenza delle rivali, in tre occasioni hanno concluso le proprie sfide al tie break: le salentine ne hanno disputato uno solo, nell’unico ko ad opera della Primadonna Bari. Pallavolo Cerignola che arriva al match come meglio non si potrebbe, in virtù della schiacciante vittoria di sabato scorso sull’Orsacuti Volley, un 3-0 indiscutibile e sbrigativo, il miglior viatico per cercare il colpaccio in casa della capolista. Matricola terribile il team leccese, allenato da Marcella Cancelli: organico costruito per alte ambizioni e che, risultati alla mano, sta rispettando le attese. Alcune giocatrici hanno trascorsi di livello, specie in A2 e B: l’opposto Marta Romano, l’alzatrice Izzo, la centrale La Rocca, la laterale Basciano. Occhio anche all’attaccante De Nigris e alla promettente Marra, sempre in prima linea. Già acquisita la partecipazione ai quarti di coppa Puglia, la Brio Lingerie si recherà in Salento senza paura, alla ricerca di una prestazione curata al minimo dettaglio, cercando di sporcare il rendimento casalingo della New Optics, finora senza macchia. A Simeone, Albanese, Di Candia il compito di controbattere al potenziale offensivo avversario, servirà un pomeriggio di tempra salda e perfezione tecnica.