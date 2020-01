Dopo lo scioglimento per mafia, Rino Pezzano vuole candidarsi alla regione

Dopo lo scioglimento e il successivo commissariamento per infiltrazioni mafiose è partita – già da diversi mesi – la ricollocazione di alcuni membri di maggioranza in posizioni nuove. Per chi il politico lo fa di professione è necessario, in vista delle regionali di primavera, reinventarsi e provarci. E’ così farà, a quanto pare, Rino Pezzano, già vice di Franco Metta.

Alle candidature già ampiamente raccontate dai social – quella di Marco Trombetta per la Lega di Salvini e di Claudio Di Lernia, sempre tra le fila del centrodestra – si aggiunge oggi quella (possibile) di un ex-amministratore di questa città. Rino Pezzano è stato infatti vice Sindaco e assessore alle Politiche Sociali. Ispiratore della lista Cerignola Democratica, in precedenza consigliere provinciale e ex-dirigente del Pd, dopo la scelta civica, al fianco di Metta, l’assicuratore cerignolano allo stato attuale non ricopre alcuna carica.

Il mancato annuncio di possibili incandidabilità a suo carico e la voglia di ritornare in pista potrebbero spingere Pezzano ad una frettolosa discesa in campo. E già nato infatti un gruppo su facebook a suo supporto, per «proporre un candidato concreto e competente all’interno del massimo consesso assembleare regionale». Senza alcuna voglia di chiarire prima la posizione giudiziaria della disciolta amministrazione, nella quale Pezzano era membro di spicco, l’ex-vice Sindaco di fatto perfeziona in queste ore la sua veste di candidato. Non si capisce bene con chi e da che parte ma, come spesso accade in questi casi, per chi aspira ad essere eletto è più importante la partita che il partito.