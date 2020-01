Fiera del Libro, anche quest’anno ottenuto finanziamento dalla Regione Puglia

Scuola e territorio. Un legame sempre più solido che porta buoni frutti. L’ITET Dante Alighieri e l’associazione di promozione sociale OltreBabele di Cerignola, infatti, per il terzo anno consecutivo, hanno ottenuto il finanziamento dall’Assessorato al Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio, Istruzione e Università della Regione Puglia, guidato da Sebastiano Leo, per l’XI edizione della Fiera del Libro, Città di Cerignola.

“Un riconoscimento tangibile dell’intenso lavoro profuso in questi anni e del valore e la dignità di una macchina culturale che per continuare a crescere ha bisogno di essere sostenuta a tutti i livelli”- dichiara il Dirigente Salvatore Mininno. Anche quest’anno la Fiera, ormai appuntamento fisso nell’agenda culturale di Capitanata, si propone di essere un contenitore di libri, arte, storie e progetti, creando momenti di approfondimento e riflessione sui temi più disparati e, come sempre, le scuole saranno le colonne portanti della kermesse.

“Oltre i tre giorni fieristici, infatti, si costruisce e si offrono alle scuole, cantieri di cittadinanza sempre aperti e in fermento, un percorso lungo l’intero anno scolastico che sfocia nella Fiera del Libro e riparte con essa – dichiara la presidente di OltreBabele Rita Oratore. In particolare, da qualche settimana, abbiamo intrapreso un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) agli studenti del secondo biennio dell’I.T.E.T “D. Alighieri” sugli “eventi di marketing territoriale per un turismo di prossimità”. Un progetto che porterà alla realizzazione di un prodotto editoriale che sarà presentato nel corso della prossima Fiera del Libro in programma dal 18 al 20 settembre 2020”.

Trattandosi di un evento aperto al territorio gli organizzatori aprono a collaborazioni e a proposte di quanti vogliano contribuire alla programmazione condivisa di un festival ormai atteso e che di anno in anno cresce grazie alla ferrea volontà di tanti volontari di eliminare un’etichetta di pregiudizio su un territorio ferito, ma al contempo molto fertile e desideroso di riscatto.