In passerella modelle curvy e oncologiche: a Cerignola la visione della moda di Sabrina Altamura

Domenica 2 febbraio alle ore 18 presso “Villa Torre Quarto” a Cerignola (ingresso libero) ci sarà una sfilata dal nome “Eternal love #perfect bridal”, pensata per promuovere l’amore in tutte le sue forme sia religiose che civili, con la partecipazione di alcune modelle curvy e oncologiche.

Una iniziativa singolare ma che va avanti da quattro anni a conferma della sua importanza come spiega l’organizzatrice Sabrina Altamura: «Durante la mia carriera infatti sono stata a stretto contatto con il mondo dell’alta moda e, avendo constatato l’esclusività delle passerelle, che tanto si distacca dalla mia visione del concetto di moda, ho provato a dare l’opportunità di sentirsi modelli, anche solo per un giorno, a chi questa opportunità non la avrebbe mai avuta nel mondo della moda convenzionale».

«Credo infatti che la moda non debba essere strumento di divisione ma di inclusione, ognuno deve sentirsi partecipe e protagonista della moda, senza discriminazione alcuna», aggiunge Sabrina Altamura, organizzatrice dell’evento, consulente di immagine e bridal stylist.

La consulente d’immagine, bridal stylist e bridal coach, farà conoscere tutti i segreti per essere unici nel giorno più importante e per non commettere errori di stile. Con la sua esperienza e professionalità, guiderà nella scelta tra i colori, le forme e gli stili valorizzano gli sposi. Durante la serata sfileranno gli abiti di alta sartorialità e made in Italy selezionati di Bellantuono Bridal Group. Non mancheranno anche consigli sul viaggio di nozze perfetto, come organizzare dalla A alla Z il matrimonio, i gioielli che valorizzano il viso e tutto quello che potrà servire per vivere al meglio il giorno più importante della vita. La performance di una ballerina, a cura dell’artista Daniela Raffaele (ClitorossoDR), renderà la serata ancora più emozionante e per finire un’esclusiva estrazione di premi sarà riservata a tutte le coppie che parteciperanno all’evento.