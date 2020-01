Tre titoli regionali per Asd Bike3 e Asd Cicogna Cerignola nella mountain bike

Domenica 26 gennaio si è tenuto il 1° XC “Capacciotti”, valevole per il 7° trofeo dei 5 reali siti-Campionato Regionale e provinciale CsaIn MTB: nello splendido scenario dell’invaso della Diga di Capacciotti, nell’agro di Cerignola, hanno partecipato cinquanta corridori di livello giunti da tutta la Puglia, lungo un percorso variegato veloce, molto divertente e apprezzato.

Grandissima prova dei portacolori dell’Asd Bike3 Cerignola Giuseppe Ricci e Luigi Rizzo, che hanno conquistato il titolo di campione Regionale rispettivamente nelle categorie “Gentleman 2” e “Debuttante”; ottimi piazzamenti per Vincenzo Mansi, Adriano Saracino e Filippo Sabetti. A segno anche con il primo piazzamento nella categoria “Gentleman 1” Antonio Lionetti della Asd Cicogna Cerignola, l’altra società ofantina che ha organizzato anch’essa la tappa di domenica. In contemporanea, si è tenuta anche la 1^ cicloescursione lungo il perimetro dell’invaso Capaciotti, magistralmente diretta dal Vicepresidente Giampietro Fraccaroli: unico scopo pedalare divertendosi, immersi nella natura lungo i sentieri che costeggiano le splendide sponde della Diga.

Un ringraziamento speciale da parte dell’organizzazione per la riuscita dell’evento va al Vespa Club di Cerignola, alla Croce Rossa di Cerignola, al Dottor Dante Torlontano per l’assistenza medica in gara, a Lucio Mansi, Cesare Azzollino, agli sponsor e a Nicola Lagrasta dell’agriturismo “Fattoria il sole”.

Per ciò che concerne lo svolgimento della gara, dopo il lungo rettilineo la salita iniziale scremava il gruppo: in dieci prendevano in testa la discesa brecciosa che portava lungo l’argine della diga. A metà percorso ulteriore selezione, il gruppetto dei dieci si riduceva a sei concorrenti, i quali si sono giocati la vittoria sulle rampe della breve ma ripida salita che portava al traguardo sul rettilineo della Diga Capacciotti. Solitario all’arrivo Giuseppe Marchitelli (ASD Tecno Bike Putignano), a pochissimi secondi Giuseppe Pastore (Biking Team Cassano) seguito da Antonio Giaconella (Team All Bike Ruvo): quarto il sempre verde Luigi Carrer (Team Eurobike Corato), quinto Davide Mastrorilli (Andria Bike). Unica donna all’arrivo, Ilaria Guida della Talent Bike Gravina. Di seguito il riepilogo generale con i risultati di tutte le categorie.

CAMPIONI REGIONALI: Marchitelli Giuseppe Cat. Junior – Tecno Bike Putignano; Scardigno Giacomo Cat. Senior 1 Team All Bike Ruvo; Ricci Giuseppe Cat. Senior 2 – Bike 3 Cerignola; Mastandrea Vito Cat. Veterani 1 – U.P.J. Taranto; Prato Tiziano Cat. Veterani 2 – Team Amici di Simone Lecce; Lionetti Antonio Cat. Gentlemen 1 ASD Cicogna Cerignola; Piemontese Pasquale Cat. Gentlemen 2 Free Bike Foggia; Canino Antonio Cat. S. Gentlemen/A All Bike Ruvo; Niro Raffaele Cat. S. Gentlemen/B RDR Orta Nova; Rizzo Luigi Cat. Debuttanti – Bike3 Cerignola.