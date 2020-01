Nei quarti di coppa Puglia la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di scena a Conversano

Concluso il girone d’andata, i campionati di serie B e C osserveranno la consueta pausa di metà stagione: niente sosta però per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, che scenderà in campo domani in trasferta a Conversano (ore 19) nella gara secca dei quarti di finale di coppa Puglia. In palio la qualificazione alla final four della manifestazione, programmata per la vigilia di Pasqua, l’11 aprile. Le ragazze di Davide Castellaneta sono giunte al giro di boa in terza posizione nel girone A con 27 punti e domenica scorsa sono state sconfitte dalla capolista Melendugno per 3-1. E’ stata però una trasferta “caotica” quella salentina, con il match iniziato a Martignano (sede designata) e poi proseguito a Cutrofiano a causa della condensa e della pioggia che cadeva dal soffitto della ridotta struttura leccese. Malgrado ciò, le fucsia hanno lottato con tenacia e carattere fino all’ultimo pallone ed hanno spaventato la battistrada del raggruppamento, spingendosi a pochi passi dal trascinare l’incontro al tie break. La negativa parentesi è stata subito archiviata e l’impegno agonistico ormai alle porte ha di certo agevolato l’abbandono di recriminazioni e musi lunghi per quanto accaduto. Ora la possibilità di centrare la qualificazione per l’ultimo atto di coppa Puglia, sfuggita nella stagione 2016/17: il sestetto ofantino si affiderà alla regia di Romanazzi e alle sortite offensive delle varie Sgherza, Simeone, Albanese e Di Candia.

Seconda piazza per il Real Volley Conversano nel girone B, con 30 punti ed un bilancio di dieci affermazioni e tre sconfitte, a -2 dalla vetta occupata dal Nardò. Le baresi nell’ultima giornata di andata hanno superato al tie break la rivale Terlizzi, appropriandosi del secondo gradino del podio, centrando così la quarta vittoria consecutiva. L’organico guidato da Mangini ha come giocatrici più rappresentative la laterale mancina Catacchio, la compagna di reparto Sibilia, l’opposto Panza. Infortunata la palleggiatrice titolare Laera, le registe sono Longo e Minunni. Un confronto che non mancherà di riservare emozioni e giocate tecniche di livello: il pronostico è incerto e non sarà facile, l’impresa tuttavia è nelle corde della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola.