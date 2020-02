Pallavolo Cerignola cede al quinto set a Conversano, si ferma il cammino in coppa Puglia

Termina in quel del Pala San Giacomo di Conversano il cammino in Coppa Puglia della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, al tie-break, dopo una partita tiratissima, cede il passo alla

formazione locale del Real Volley Conversano, abile a staccare il pass per la Final Four dell’11 aprile. Una sconfitta che non permette al sestetto allenato da mister Castellaneta di proseguire il cammino nella manifestazione regionale, e che ora dovrà tenere ben alta la guardia in vista dell’intenso girone di ritorno che attende Valecce compagne.

Passa, dunque, Conversano che troverà nelle finali di aprile il Primadonna Bari e Il Podio Volley Fasano, in attesa della sfida di questa sera tra New Optics Melendugno e Vibrotek Leporano. Per le pantere testa già a martedì quando inizierà la settimana di preparazione alla sfida, valevole per la prima giornata del girone di ritorno, di sabato pomeriggio a Bari contro l’Amatori.