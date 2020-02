Da Cerignola al cuore dell’Emilia Romagna: la fotografa Melania Maffucci si racconta

Le strade che possono condurre alla realizzazione delle proprie ambizioni sono diverse e spesso anche lunghe. Una di queste, ad esempio, lo è 628 km, quelli che separano Cerignola dal cuore dell’Emilia, precisamente Modena. A percorrerla oltre 10 anni fa è stata Melania Maffucci, giovane cerignolana che, dopo un variopinto peregrinare formativo e professionale, si è affermata come fotografa nella città di San Gimignano. Dopo un percorso di studi inizialmente divergente rispetto a questo ambito, Melania ha avvertito farsi largo sempre più forte il suo animo artistico. E quando ormai in tanti si sarebbero rassegnati, voltando pagina e guardando avanti, Melania raccoglie invece tutto il proprio coraggio e si lancia in una sfida che finirà per vederla premiata.

Oggi è titolare di uno studio fotografico che a Modena e dintorni ha catalizzato l’attenzione di una nutrita ed affezionata clientela. Diversi sono i soggetti dei suoi scatti, ritratti capaci di raccontare storie e giungere nel profondo di chi li osserva. È possibile visionarli sul suo sito melaniamaffucciphotographer.com, sulle pagine Facebook “Melania Maffucci Photographer” e “Melania Maffucci Weddings & Portraits photography” e sul profilo Instagram “melania_maffucci_photographer”. Abbiamo intervistato Melania, che ringraziamo anche per il materiale fornitoci.

Melania, partiamo dalla fine: come sei arrivata ad essere una fotografa?

«Non so esattamente da cosa sia scaturita la mia scelta. Era uno dei miei tanti sogni nel cassetto e alla soglia dei trent’anni ho pensato che forse era arrivato il momento giusto per mettermi in gioco, di fare qualcosa che mi rendesse davvero felice, prima che diventasse troppo tardi per cambiare radicalmente vita. Una decisione che molto probabilmente avrei dovuto intraprendere molto tempo prima, ma non avevo la consapevolezza e la maturità per fare una scelta così coraggiosa e imprenditoriale. Così, a trent’anni, ho lasciato il mio posto fisso per dedicarmi a qualcosa di creativo e comunicativo: la fotografia. Per me rappresenta un mezzo per incanalare le mie energie e per esprimere tutto quello che sono i miei interessi e la bellezza che mi circonda. Ma è anche un modo per trasmettere e raccontare, attraverso immagini le emozioni, gli stati d’animo, la storia di quelle persone che si affidano a me per rendere indelebili i loro ricordi unici e irripetibili».

Quando hai iniziato a sentire pulsare questa passione in te?

«In quinta superiore, credo. Frequentare l’Accademia di Fotografia era una delle mie possibili scelte e ambizioni, a cui poi rinunciai per diverse ragioni, ma che comunque ho continuato a coltivare per molto tempo in maniera amatoriale».

Vieni da un percorso di studi che, almeno in apparenza, con la fotografia c’entra poco…

«Sì, in effetti la mia formazione è molto eterogenea. All’università ho intrapreso gli studi come Storico per la Conservazione del Patrimonio artistico e culturale. Sicuramente questo percorso, unito ai miei interessi e passioni personali per la pittura, l’architettura, la moda, ha influito moltissimo sul mio modo di osservare ciò che mi circonda, oltre le apparenze. Ho educato il mio occhio al bello, ma non intendo la bellezza estetica. Mi riferisco al valore, alla storia, agli studi, ai sacrifici, all’uomo che c’è dietro ogni realizzazione artistica e alla volontà di ognuno di noi di trasmettere di generazione in generazione un messaggio, un’immagine di sé, la propria personalità. Se pensiamo ad esempio ai dipinti del passato, essi non rappresentano altro che una fotografia dipinta, però con colori a olio invece che con la sola luce. La fotografia non rappresenta altro che un’interpretazione e un linguaggio moderno per esprimere l’arte. Ed è proprio quello che cerco di fare con la mia fotografia, comunicare e raccontare tappe e momenti importanti della vita dei miei clienti, raccogliere le loro idee, desideri e trasformarli in immagini che li rappresentino al meglio e che non siano fotografie di tutti i giorni, ma fotografie fatte per essere ammirate e vissute, per emozionare oggi come tra cent’anni».

Ricordi qual è stata la tua prima fotografia per professione?

«L’ho realizzata per un servizio fotografico matrimoniale. Ricordo ancora con affetto i nomi degli sposi, la location, i dettagli e l’atmosfera della cerimonia».

Quali sono i soggetti principali dei tuoi scatti?

«Premetto che il mio linguaggio nel tempo è cambiato, subisce una metamorfosi continua in cui studiare e aggiornarmi è diventata una componente essenziale del mio lavoro. Mi occupo fondamentalmente di ritrattistica, in diversi ambiti, perché ogni settore riesce a trasmettermi un’emozione diversa e riesco a comunicare e raccontare una storia differente a seconda del soggetto che ho di fronte, rispettando appieno la sua personalità e i suoi desideri, ma con approcci completamente differenti per ogni settore. Nei ritratti di famiglia, amo raccontare quel magico momento che è la gravidanza, fatto anche di paure e insicurezze, ma con un’estrema dolcezza e allo stesso tempo forza e femminilità delle mamme in dolce attesa. Il racconto di una sessione di gravidanza, viene sempre completato da un “servizio Newborn” in cui realizzo dei ritratti di famiglia dal valore inestimabile e che con il tempo verranno sempre più apprezzati. I neonati di pochissimi giorni di vita (viene svolta entro i primi 15 giorni del neonato) cambieranno radicalmente in pochissimo tempo. Creare per queste famiglie immagini artistiche è una soddisfazione immensa per me e un’emozione indescrivibile per loro. Ma il mio lavoro nei ritratti di famiglia non termina qui, vedo crescere e fotografo i meravigliosi cambiamenti e conquiste dei loro bambini e la loro famiglia nelle tappe più importanti, da pochissimi mesi, al loro primo compleanno e fino a quando diventano più grandi. Adotto invece un linguaggio completamente differente nel ritratto contemporaneo femminile, con uno stile molto glamour e improntato a riecheggiare le riviste di moda. Il ritratto contemporaneo maschile e femminile nasce per esprimere, senza forzature, tutta la personalità, le ambizioni e i sogni della persona ritratta, permettendoci di amare anche i nostri difetti che ci rendono inconfondibili e unici.

C’è poi il ritratto business, in cui lo scopo diventa comunicare attraverso la propria immagine il proprio brand. E ancora il Wedding Destination, che unisce il mio desiderio di viaggiare e conoscere nuovi e bellissimi posti, città e location, all’amore per la fotografia e il ritrarre emozioni. È per me un insieme di diversi stili fotografici, di reportage in cui colgo quegli attimi e gesti inconsapevoli, di still life con un’attenzione particolare ai dettagli, ma anche con una mia impronta molto ritrattista. Matrimonio significa scrivere un nuovo capitolo insieme della propria vita. Mi piace raccontare una storia d’amore, la commozione e la gioia delle coppie e degli invitati, il pathos della cerimonia, attraverso immagini che devono esprimere tutto quello che insieme si è costruito nel tempo e che si celebra e festeggia in un giorno speciale, insieme a parenti e amici in un’unica grande festa».

Che rapporto hai instaurato con la tua clientela?

«Prima di tutto, per me i miei clienti non sono un numero, bensì persone di cui mi piace ascoltare desideri ed aspettative su come immaginano la loro sessione fotografica. Che sia una sessione di ritratto contemporaneo, una sessione di maternità e neonato o di famiglia o bebè, o che siano una coppia prossima al matrimonio, per me è fondamentale non deludere le loro aspettative e realizzare una sessione che li rispecchi e che risponda esattamente alle loro esigenze, che diventi anche un’esperienza piacevolissima e divertente da ricordare. Cerco di stabilire con loro un rapporto di fiducia, empatia e connessione che mi premetterà di narrare al meglio la loro storia e un pezzettino della loro vita attraverso immagini esclusive e speciali».

Stai per aprire un nuovo studio, più grande. Ce ne puoi parlare?

«Ancor prima di aprire il mio studio fotografico in centro a Modena, ne avevo sognato ed immaginato uno di questo tipo. Quando l’ho visto, me ne sono letteralmente innamorata! L’ho progettato, studiato e pensato nei minimi particolari. Un ambiente che mi permetterà di offrire ai miei clienti ancora più set e sceneggiature da studio, ma anche sessioni fotografiche completamente immersi nella natura e a pochi passi dalla città, in cui poter realizzare sessioni in esterna in completa intimità e riservatezza, offrendo loro un’esperienza irripetibile. Sarà un luogo adatto non solo per ospitare le mie sessioni di ritratto contemporaneo, ma per accogliere e rendere quanto più confortevole e divertente la permanenza dei bambini e delle famiglie che ripongono fiducia in me e nel mio modo di lavorare, ricevere le coppie di novelli sposi che scelgono me e il mio team per immortalare uno dei momenti più belli della loro vita, realizzando per loro dei veri e propri servizi fotografici su misura come un abito sartoriale».

In conclusione, che consigli ti senti di dare a chi vorrebbe intraprendere un percorso professionale come il tuo?

«Scegliere di fare il fotografo è una passione che va coltivata continuamente. Oltre a scattare belle fotografie, non bisogna scordarsi che si è anche imprenditori e come tali un’impresa deve costruirsi delle solide basi per poter continuare ad esistere nel tempo. I concetti chiave da tenere a mente sono la formazione, studiare e aggiornare le proprie tecniche non solo di scatto ma anche di editing di un’immagine, cosa complessa e che comporta tantissimi sacrifici, non solo economici – per poter frequentare workshop, corsi, seguire convegni e acquistare programmi – ma anche personali. Il linguaggio fotografico deve migliorare continuamente se si vuole offrire dei servizi di altissima qualità e professionali e un confronto costruttivo con altri professionisti non può che aiutare a crescere e migliorare. Coltivare e alimentare la propria creatività, leggendo, ascoltando musica, frequentando mostre, spettacoli, stimolando la propria immaginazione per rendere un’immagine non solo unica, ma per acquisire un tuo stile riconoscibile e che ti rappresenti davvero. Occorre tempo, molta pazienza, determinazione ed esperienza per trovare lo stile che ci rende unici e diversi l’uno dall’altro. Bisogna essere positivi. È un lavoro e non un hobby, quindi comporta pro e contro, compreso il fatto di mettersi fortemente in discussione. Ma Confucio recitava: “Fai quello che ami e non lavorerai mai un giorno in vita tua”. E così dovrebbe essere per ognuno di noi».

