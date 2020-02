L’Audace Cerignola vicina ai tifosi lievemente feriti, ringrazia quanti hanno seguito la squadra a Foggia

Riceviamo e pubblichiamo di seguito una nota stampa dell’Audace Cerignola, in cui la società ringrazia coloro che hanno sostenuto la squadra nella trasferta di Foggia, evidenziando anche la vicinanza ai due tifosi lievemente feriti durante il corso della gara. Di seguito il testo integrale.

La SSD Audace Cerignola ringrazia i propri tifosi per l’attaccamento alla maglia e alla città dimostrato nella giornata di ieri in occasione del derby di Foggia: il 2 febbraio 2020 resterà una data indimenticabile per la nostra storia calcistica. Uomini, donne, bambini, anziani, intere famiglie che hanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine, applaudendo i ragazzi nel rituale saluto finale andando oltre il risultato del campo. Ringraziamo per questo il gruppo Ultras 1984 per l’organizzazione, l’incitamento e per aver messo insieme tutti sotto una sola bandiera con una coreografia che ha rappresentato l’orgoglio della nostra città.