Cerignola nuovamente fra le tappe del programma “Camionisti in trattoria”

È stata la Puglia Settentrionale la protagonista della puntata d’esordio della quarta stagione di «Camionisti in trattoria», la trasmissione televisiva in onda in prima serata sui canali Nove e DMAX resa popolare da Chef Rubio, in tour per le trattorie d’Italia frequentate dai camionisti alla ricerca dei cibi più genuini e con un occhio al risparmio. Al timone della nuova stagione, partita domenica 2 febbraio, c’è Misha Sukyas, cuoco italo-armeno che ha ereditato il programma dal collega laziale non mutandone il format.

L’itinerario della prima puntata ha percorso Andria, Canosa di Puglia, Candela e Cerignola. Location della tappa ofantina è stata l’agriturismo “Oasi Le fontanelle”, situato al km 7.600 della S.S. 16, dove il conduttore ha avuto modo di apprezzare alcune delle genuine bontà della casa: dai cavatelli mare e monti agli involtini alla cerignolana, passando per seppie e cicorie. L’agriturismo di Giuseppe Cirillo, aperto nel 2014, è divenuto ormai un punto di riferimento per i tanti camionisti che attraversano questo scorcio di Paese e che, dopo viaggi lunghi e dispendiosi, vi sostano per rifocillarsi, assaporando le specialità tradizionali della Puglia immersi nella sua affascinante campagna. Chi è di passaggio in Capitanata non potrà, quindi, non fare tappa all’Oasi Le fontanelle, a maggior ragione adesso che la sua bontà ha goduto di una meritata vetrina nazionale.

E’ la seconda volta che una struttura di ristoro cerignolana viene ospitata nella trasmissione: era capitato nel 2018 al “Vecchio Casello”, in una puntata nella quale il tour culinario comprendeva anche il Molise.