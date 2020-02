La Polizia ha incontrato gli alunni della Battisti per parlare di legalità

La scuola in campo per la legalità e per il rispetto delle regole. Questo in sintesi il tema che ha portato per il secondo anno consecutivo la Polizia di Stato all’interno dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco-Battisti” per un incontro con gli alunni della primaria. Un momento che si è tenuto nella giornata di martedì 4 febbraio nell’ampio Auditorium della scuola di piazza Ventimiglia. Proprio la “Battisti” si trova all’interno del grande quartiere Torricelli, popoloso e difficile. Una scelta, quelle delle due istituzioni, che segue la già tracciata linea di un accento importante sulle regole, spesso fondamento dei curricoli dell’identità nei vari istituti cerignolani.

Ad incontrare i piccoli alunni è stato proprio il vice Questore aggiunto, responsabile del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, dottoressa Loreta Colasuonno. Ha parlato ai bambini del come comportarsi e di come rispettare e, nel proprio piccolo, fare rispettare le regole; a cominciare dalla puntualità a scuola fino ad altre cose che potrebbero sembrare banali, ma non lo sono. Anche lasciare una carta per terra e non riporla nell’apposito cestino è segno di poco rispetto: cambiare la rotta è un punto di partenza per formare una società migliore.

1 of 4

Interessati dall’evento gli alunni delle quarte e quinte primaria, compresi i piccoli della sede distaccata di Borgo Tressanti. Alto l’interesse dei ragazzi, che hanno seguito e posto domande. Linguaggio semplice quello della Colasuonno, diretto e rivolto ai cittadini di domani. Alle questioni la numero uno del locale Commissariato ha risposto in modo puntuale e fruibile, così da permettere poi, nei giorni successivi, un ulteriore approfondimento dei temi con gli insegnanti all’interno delle classi.