Cerignola e l’affare riciclaggio auto. Negli ultimi 13 mesi sono 55 gli arresti: furti in tutta Italia

«Bisogna prestare molta attenzione al riciclaggio delle auto rubate, perché qui a Cerignola sta diventando il primo affare della criminalità insieme allo spaccio di cocaina». Era il 2008 e l’allora dirigente del commissariato di Polizia di Cerignola, Luciano Di Prisco (attuale dirigente del commissariato di Barletta) lanciò l’allarme in una conferenza stampa in Questura a Foggia per dar conto della scoperta di una delle prime centrali di riciclaggio nell’agro della città federiciana con una serie di arresti. La situazione 12 anni dopo dice che la «cannibalizzazione» dei veicoli rubati in tutta Italia, portati a Cerignola (in depositi, casolari abbandonate, uliveti dove lavorare riparati dalle fronde degli alberi, autodemolizioni, autoparchi), smontati per rivenderne le singole parti al «mercato nero», è entrata anche nella analisi della Dia (direzione investigativa antimafia) sulla lotta alla «quarta mafia d’Italia», denominazione che include la «Società foggiana», la mafia garganica, e appunto la mafia cerignolana.

L’ANALISI DELLA DIA «La criminalità organizzata cerignolana» si legge nell’ultima relazione Dia di inizio gennaio «è una mafia degli affari, sempre meno legata ad una struttura rigida basata su vincoli familiari (aspetto peculiare delle mafie foggiana e garganica); e più proiettata al raggiungimento di obiettivi economico-criminali a medio-lungo termine. L’area di Cerignola si conferma centrale per tutte le operazioni delittuose che ruotano intorno alle rapine ai tir ed ai furti di auto e mezzi pesanti, dalla cannibalizzazione delle auto per alimentare il mercato della ricettazione dei pezzi di ricambio, passando per la nazionalizzazione di macchine clonate estere».

ARRESTATI IN 49 La capitale del riciclaggio è quindi qui, nel basso Tavoliere. Un’occhiata ai dati per cercare e trovare conferme. Nel 2019 i 37 arresti in Capitanata per ricettazione e riciclaggio connessi al fenomeno (si tratta di quelli di cui le forze dell’ordine hanno dato notizia agli organi d’informazione, tenendo presente che mediamente un terzo degli arresti non viene comunicato) sono stati tutti eseguiti in flagranza e/o su ordinanze dei gip del Tribunale di Foggia e di fuori provincia (13), tutti nell’agro di Cerignola coinvolgendo giovanissimi, meno giovani e anche qualche romeno usato come manovalanza. Stesso discorso va fatto per i 18 arresti eseguiti in questo primi 35 giorni del nuovo anno: tutti eseguiti, in flagranza e su ordinanza del gip di Teramo, a Cerignola.