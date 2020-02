Come imparare a scrivere in inglese: email, lettere formali e informali, cartoline

Non sai scrivere in inglese? È tempo di imparare. Sul web ci sono molte guide su come imparare l’inglese, anche da zero e senza studiare troppo, da cui puoi partire per colmare lacune o rinforzare le tue basi. È importante, prima di imparare a scrivere, iniziare a parlare inglese alla perfezione. In questo modo, tutto risulterà più semplice.

Imparare l’inglese se si utilizza un metodo efficace può essere molto più semplice di quanto può sembrare inizialmente. L’importante è sicuramente esercitarsi e iniziare a comprendere le regole base della grammatica inglese, per poi applicarle al meglio sia allo scritto sia al parlato. Ma vediamo insieme perché scrivere bene in inglese è importante!

Perché imparare a scrivere inglese è importante?

Quando si vuole imparare a parlare inglese, la prima cosa su cui ci si concentra è l’orale. Il motivo è dato dal fatto che saper parlare in modo fluente questa lingua può essere molto utile nel mondo del lavoro, ma anche quando si viaggia, o nel caso ci si debba interfacciare con persone provenienti dall’estero. Ma imparare a parlare come un madrelingua non è l’unica cosa a cui bisogno porre attenzione. Anche saper scrivere alla perfezione in inglese può essere necessario sia sotto il profilo lavorativo sia per comunicare con aziende o persone di origine anglosassone.

Imparare a scrivere in lingua inglese infatti, ti offre alcune possibilità come:

Poter comunicare via mail con clienti e aziende presenti all’estero

Ti aiuta a leggere più agevolmente notizie, report e libri in lingua inglese

Ti permette di scrivere testi, lettere informali, cartoline a madrelingua

Puoi ampliare la tua comunicazione via chat, e-mail, o WhatsApp

Sei in grado di proporti meglio ad aziende che operano a livello internazionale

Ti aiuta a scrivere testi che siano comprensibili a livello globale (infatti anche se in modo non ufficiale l’inglese è considerata la lingua della globalizzazione)

Studiare l’inglese scritto ti aiuterà dunque a migliorare e ampliare le tue capacità di comunicazione, ti offre vantaggi dal punto di vista lavorativo, e ti aiuta anche a migliorare le possibilità di conoscere o comprendere testi scritti da professionisti o autori madrelingua. Oggi è diventato così importante parlare in lingua inglese che anche gli atenei hanno aumentato il numero di corsi. Secondo un’indagine del Sole24ore infatti: Oggi un corso di laurea su 10 è in lingua inglese. E nelle università italiane dal 2017 sino al 2019 i corsi d’inglese sono aumentati con una proposta da 339 a 440 per l’anno accademico 2019/2020.

Questo dimostra come imparare a leggere, scrivere e parlare in inglese sia sempre più importante sotto il profilo formativo. Ma come migliorare nel campo della scrittura della lingua inglese? Ecco alcuni suggerimenti!

Arricchire il vocabolario imparando nuove parole

La prima cosa da fare per riuscire a imparare a scrivere e parlare rapidamente in inglese è sicuramente prendere confidenza con nuovi vocaboli. Utilizzando il vocabolario puoi non solo conoscere nuove parole e ampliare la conoscenza dei termini della lingua anglosassone, ma puoi anche vedere come si usano in determinate frasi. Ad esempio, se cerchi la parola “spiegare” sul dizionario d’inglese del Cambridge troverai tutte le indicazioni sia per l’uso del termine sia per il suo inserimento in una frase.

Spiegare: to define, to identify, to determine

Frasi in cui poter inserire la parola:

It’s difficult to define what’s the soul is ossia: È difficile spiegare (o definire) che cos’è l’anima

To Define a Word: Definire (o spiegare) un vocabolo

Utilizzare il vocabolario in questo modo ti offre la possibilità di ampliare:

la conoscenza dei vocaboli

migliorare nella scrittura delle frasi (grazie agli esempi)

aumentare le tue competenze anche nell’inglese parlato

Imparando 5 vocaboli al giorno, avrai la possibilità di migliorare in poco tempo sia la tua capacità di scrivere sia quella di dialogare in lingua inglese.

Scrivi molto!

Un consiglio che può sembrare banale per imparare a scrivere dei testi in lingua inglese è: scrivere molto. Può sembrare scontato, ma fidati non lo è. In molti infatti, pensano che saper parlare permetta anche di riportare in forma scritta senza errori le frasi che pensiamo di voler inserire in un testo. Ma con l’inglese non è così semplice. Innanzi tutto, le parole pronunciate hanno una fonetica ben precisa, mentre scritte presentano caratteri differenti. Ti faccio un esempio banale: foneticamente la parola scarpe noi la sentiamo e pronunciamo: “sciuus”, ma naturalmente non si scrive così, ma bensì: shoes. Quindi come ben vedi non è possibile esercitarsi solo con l’orale perché inevitabilmente si rischia di scrivere le parole in modo errato.

Per imparare a scrivere in inglese devi esercitarti molto, in questo modo avrai la possibilità d’apprendere in modo più veloce come utilizzare parole e verbi, e come scriverli. Per imparare a scrivere puoi scegliere di prendere un libro scolastico e copiare i testi e tradurli, in questo modo riuscirai a comprendere meglio come dev’essere strutturata una frase. Oppure puoi partire dal testo che vuoi scrivere in italiano e poi tradurlo in lingua inglese, controllando infine di aver utilizzato in modo corretto verbi, preposizioni e parole.

Come scrivere una cartolina in inglese

Devi sapere che in inglese ogni testo che scrivi deve avere una struttura ben precisa. Infatti, può cambiare molto la struttura da impiegare per una cartolina da quella che invece puoi utilizzare in una mail.

Per scrivere una cartolina in lingua inglese devi:

Scrivere in alto a destra la data in cui stai scrivendo la cartolina

Iniziare sempre con Dear (cara/o) e il nome della persona

Dopo il Dear Marco, ad esempio, devi mettere la virgola e andare a capo

Concludi la lettera con un augurio o con un saluto scrivendo il tutto giustificato a destra

Infine, a sinistra devi scrivere l’indirizzo alla quale stai inviando la cartolina

Ti faccio un breve esempio:

Parigi 11th March 2019

Dear Marco,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………(testo della cartolina)

See you soon!

Love,

Marta

Marco Rossi

Via Napoleone

75010 Matera (MT)

Come hai visto la struttura di una cartolina è ben precisa, ma anche molto semplice da scrivere. Affidati a questo schema e le tue cartoline saranno sempre perfette.

Come scrivere una lettera informale in inglese

Se invece di una cartolina hai bisogno di scrivere una lettera informale in inglese, allora dovrai seguire una struttura differente.

Per la precisione dovresti strutturare la lettera così:

Poni luogo e data e indirizzo nella zona nell’angolo superiore a destra. La data va scritta nella forma GG/MM/AA oppure in forma estesa scrivendo ad esempio: 11 Marzo 2020 (11th March 2020) Inizia la tua lettera. Essendo informa informale puoi utilizzare espressioni come: Dear, Hi o Hello, seguiti dal nome dell’amico e dalla virgola. Ora puoi introdurre il testo. In base al tipo di lettera che vuoi inviare questo può indicare la risposta a una lettera ricevuta, oppure il ringraziamento per un regalo, gli auguri per una determinata cosa ecc… Corpo della lettera, qui puoi scrivere tutto ciò di cui vuoi informare la persona a cui stai scrivendo la lettera. Conclusione: puoi inviare un augurio, o sperare di ricevere presto notizie dall’altro a cui scrivi ecc… Saluto finale (Love, Take Care, Hugs and Kisses, ecc…) in basso a destra Firma solo con il nome in basso a destra In caso di PS: questo va inserito dopo la firma con il nome

Ecco un esempio di lettera da scrivere in modo informale:

Via Roma 1

74010 Matera

11th March 2020

Dear (Hello o Hi) Brad,

INCIPIT: “Thank you for your last letter” (Grazie per la tua ultima lettera) oppure How are you? I hope good! (Come stai spero bene)

CORPO DELLA LETTERA…………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSIONE: I looking forward to hearing from you (non vedo l’ora di sentirti), oppure, See you Soon (arrivederci), o ancora: I looking forward to your reply (non vedo l’ora di leggere la tua risposta). Ecc..

Best Wishes (o Love, o Lots of Love)

Sara

Come scrivere un’e-mail in inglese

Oggi le lettere e le cartoline non sono ampiamente utilizzate, anche se non è insolito trovare qualcuno che invece le trova ancora molto utili e perfino romantiche. Se però alle lettere preferisci l’immediatezza delle mail ecco alcuni consigli su come scrivere una email in inglese. Per scrivere una e-mail in lingua inglese devi considerare una struttura diversa da quella della cartolina o lettera, in particolare dovresti scriverla così:

Saluto iniziale Hello o Hi per le e-mail informali, To e nome per quelle neutrali, e infine Dear Sir o Madam, oppure Dear Nome azienda, o To whom it may concern (A chi di competenza). Dopo il saluto, metti la virgola e vai a capo. Dopo di ché puoi scrivere l’Incipit della lettera che può essere anche in questo caso formale (Es: I’m writing in response to “Le scrivo in risposta di”, o I am writing to enquire about”Le scrivo per chiederle”) o informale (Es: we haven’t talked for a long time, how are you? “è da molto che non ci sentiamo, come stai?”, oppure solo “How are you? I hope it’s all well! “Come stai? Spero vada tutto bene!”. Testo della mail in cui puoi scrivere tutto ciò che desideri fare, chiedere o illustrare Conclusione: che può dire in attesa di ricevere presto sue notizie “I’m look forward to hearing from you”, oppure mi contatti per ulteriori informazioni “For further information, contact me”. O in modo informale puoi dire: I’m looking forward hearing you soon o See you soon (ci vediamo presto) o I’m looking forward see you soon oppure Let me now “Fammi sapere”, Have a good day (abbi una buona giornata) o Have a good weekend (ti auguro un buon fine settimana) o Have a good work (Buon lavoro). Chiusura della mail che anche in questo caso può essere formale (Kings Regards “Cordialmente”, Best Regards (Cordiali Saluti); Many Thanks (Molte Grazie); Yours Faithfully “In fede”) oppure informale (Love, Whit Love, Love from, XOXO “Baci e abbracci”, Lost of Love “Ti voglio bene”).

Un esempio di mail informale può essere quindi:

Hi Mark,

How are you? I hope it’s well!

TESTO dell’email…………………………

Have a Good Day!

Carla

Oppure per un’email formale puoi scrivere:

To Whom it may Concern,

I’m writing in response to….

TESTO Dell’email

I’m looking forward to hearing from you

Best Regards,

Marco

Come puoi vedere l’e-mail è molto più semplice da scrivere e prevede delle regole meno rigide.

Ora che hai visto come imparare a scrivere in inglese e in che modo riuscire a scrivere correttamente una cartolina, una mail o una lettera informale, non ti resta che iniziare a esercitarti!