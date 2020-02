“A sua immagine” (Rai) a Cerignola per Sara Ciafardoni | Video

“A Sua Immagine”, trasmissione Rai in onda domenica mattina, è arrivata a Cerignola per ascoltare le parole, profonde e cariche di speranza, di Sara Ciafardoni. Il servizio, andato in onda proprio questa mattina ha portato l’Italia nella stanza di Sara, il luogo dal quale parte il suo messaggio di vita.

Con una vocina dolce ma decisa, dice di avere tanto dentro, e che la vita l’ha costretta a cambiare spesso modalità per tirare tutto fuori. Si ferma e non pensa più alle rinunce “costrette”, ma a quali strumenti ha, quali può o potrebbe usare. Userà ciò che ha sottomano e vedrà quel pezzetto di sé venir fuori. E poi vedere la felicità anche dove tutti notano solo sofferenza: è questa la strada!

Sara si mette a nudo e parlando del suo libro e della sua protagonista, parla del suo essere, della sua anima e del suo profondo sentimento religioso che le dona, giorno dopo giorno, la forza per affrontare e confrontarsi con quell’essere nero, il dolore, che insiste nel volerla guardare negli occhi senza tregua. Si spegne il riflettore e subito si percepisce che chi è entrato nel mondo di Sara per donare qualcosa, in realtà ha ricevuto, ricevuto tanto.