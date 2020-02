Male la prima di ritorno per la Brio Pallavolo Cerignola, sconfitta 3-1 dall’Amatori Bari

Parte col piede sbagliato il girone di ritorno della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola allenata da mister Castellaneta che, nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie C, in quel del PalaCarbonara di Bari, inciampa per 3-1 contro la formazione locale di mister Cassano, sicuramente una delle compagini più in forma del raggruppamento. Una sconfitta, quella arrivata ieri sera, che va a sommarsi con la sconfitta di Melendugno in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Puglia per mano di Conversano, che certifica un periodo di certo non facile per le pantere ofantine.

Un periodo che bisogna dimenticare in fretta, con le prossime due gare casalinghe (contro Tuglie e Trepuzzi) da vincere assolutamente per mettere fine a questo piccolo momento di difficoltà. Prossimo appuntamento per le fucsia sabato prossimo, 15 febbraio, davanti al pubblico amico del PalaDileo, quando Romanazzi e compagnia affronteranno la Talion Volley Tuglie.