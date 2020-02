Una grande Aurora Dipalo conquista il bronzo nell’European Judo Cup

A Follonica (Grosseto), tanto spettacolo nella prima giornata dell’unica tappa italiana dell’European Judo Cup, che ha visto scendere sul tatami del Pala Golfo oltre 485 atleti U18 cadetti, delle classe maschili e femminili. A portare in alto i colori della Kito Ryu, l’associazione sportiva dilettantistica di Cerignola, è stata Aurora Dipalo, nella categoria 52 Kg.

La Dipalo, terza nella Ranking list europea, si è trovata in una di quelle categorie più partecipate ed ha affrontato le altre avversarie a muso duro, senza esclusione di colpi. Con forza, tecnica e tenacia ha battuto la campionessa nazionale olandese, una atleta francese superando agevolmente le eliminatorie. La judoka ofantina è stata fermata solo dalla brava Micaela Sciacovelli (sua grande amica fra l’altro), dopo un combattimento tirato oltre il tempo regolamentare: a seguire, ha poi battuto la palermitana Miriam Leone con la grinta di una tigre, conquistando meritatissimo terzo posto.

«Sono contenta per questa medaglia che aspettavo da tanto tempo, ovviamente non mi accontento del bronzo e cercherò di migliorare per ottenere il meglio. Ringrazio la mia famiglia e il mio team che in qualsiasi momento sono con me», le parole di Aurora dopo l’importante traguardo conseguito. La 17enne cerignolana è in continua ascesa, come dimostrano i risultati dell’ultimo periodo: Dipalo un talento davvero da coltivare, con la guida da mano esperta dei tecnici del team Marrone, pilastri dell’Asd Kito Ryu e che con la loro opera conferiscono onore alla città.

