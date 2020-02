Servizio video del Tg 2 su Cerignola e «quarta mafia»

Dalla sfida allo Stato della Quarta Mafia alle infiltrazioni mafiose, passando per indagini e interdittive antimafia. E’ questo lo sfondo amaro e realista del servizio realizzato dal Tg2 su Cerignola.

Dopo le bombe a gennaio nel capoluogo dauno e un omicidio l’intera Capitanata è balzata all’attenzione delle cronache nazionali. Dalla criminalità che si manifesta apertamente alla «zona grigia» il passo è breve. Anzi in Provincia di Foggia, e precisamente a Cerignola, la «mafia degli affari» non conosce crisi. Il commissariamento di due grandi comuni come Cerignola e Manfredonia sono la dimostrazione di quanto la criminalità sia stata abile, in un territorio colpevolmente dimenticato dallo Stato, ad infiltrarsi.

Leonardo Zellino, giornalista Rai e autore del servizio in onda al Tg2 nella serata di ieri, dipinge anche una Cerignola che ha saputo diversificare i business criminali: dall’assalto ai blindati al riciclaggio, dalla cannibalizzazione delle auto al traffico di stupefacenti. Un contesto che vive di un’economia inquinata, come ha avuto modo di ribadire l’imprenditore Donato Calice, sottolineando che «il mercato non è più libero» ed è costretto a lavorare fuori.