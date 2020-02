A Foggia c’è una sede Dia. «E adesso più denunce»

Un presidio atteso da anni quello della Dia a Foggia e che il ministro Lamorgese – va detto – aveva previsto prima dell’escalation di atti criminosi ad inizio anno, dato che aveva annunciato l’istituzione della Direzione investigativa antimafia in un vertice tenuto al Palazzo del Governo del capoluogo dauno lo scorso 23 dicembre. Non una risposta emotiva, dunque, ma l’istituzione di un presidio che va a rafforzare gli apparati dello Stato a Foggia ed in Capitanata, dopo l’ istituzione dei Ros e dei Cacciatori di Puglia al Comando carabinieri di Foggia , del reparto prevenzione crimine nella sede di San Severo e del gruppo dei baschi verdi alla Guardia di Finanza di Foggia . Ora si attende con fiducia l’accelerazione per l’ istituzione della Corte d’appello e della Dia , anche sulla scorta delle rassicurazioni del premier Conte a proposito dell’attenzione dello Stato in Capitanata.

«Credo che il segnale che abbiamo dato sia importantissimo perché l’apertura di una sezione della Dia in così poco tempo e con un organico gia ben definito è un segnale più concreto della presenza dello Stato», ha detto il ministro Lamorgese nel corso della cerimonia inaugurale Nella caserma Miale, dove la Dia di Foggia ha trovato sede in una palazzina. «Tutto questo in tempi cosi ravvicinati non sarebbe stato possibile senza la sinergia che c’è in questo territorio. Teniamo conto di un’altra cosa. Qui abbiamo mandato 91 uomini, quindi abbiamo operato in maniera concreta con un numero elevatissimo di forze di polizia. Statisticamente parlando, è sceso di molto il numero dei reati verificatisi nell’ultimo periodo. Dobbiamo guardare al complessivo: la risposta c’è stata ed è stata una risposta forte e i risultati si vedono. Essere qui oggi insieme a tutte le istituzioni è un grande segnale che diamo all città di Foggia», ha aggiunto il ministro che ha annunciato il ritorno a Foggia il 10 marzo per partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università e ha partecipato ad una riunione con il prefetto Grassi e il capo della Po- lizia, Gabrielli, oltre che il capocentro Dia di Foggia, il tenente colonello dei carabinieri Paolo Iannucci e dei massimi responsabili dell’ordine e della sicurezza pubblica della provincia di Foggia.