Effettuate rilevazioni a Palazzo Lelli. Dopo l’incendio al vaglio le condizioni della struttura

Dopo l’incendio in viale Usa e l’ordinanza di inagibilità e di sgombero, questa mattina i primi rilievi. Di fatto gli inquilini della palazzina si sono ritrovati senza casa. Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso le famiglie, senza più un tetto, si sono presentate in Comune. Nessuna risposta da parte dei Commissari – non presenti a Palazzo di Città – e nessuna risposta dalla Polizia Municipale e dai suoi vertici.

Nella mattinata di oggi è stato effettuato un sopralluogo nello stabile al fine di poter stilare una relazione nella quale si attesti che non ci sono pericoli e per poter far così revocare l’ordinanza di sgombero. Ricevuta l’autorizzazione per ispezionare i locali è entrato all’interno della struttura l’ingegner Donato Calice. Il condominio invece ha affidato le questioni legali all’avvocato Mario Liscio.

Nel locale a piano terra da cui sono partite le fiamme ha effettuato il sopralluogo il perito dell’assicurazione, in presenza del legale dell’imprenditore. I prossimi passaggi prevedono lo svuotamento totale del negozio di bici, il puntellamento delle volte e le rilevazioni nell’intero stabile da parte di un’azienda specializzata individuata dall’amministratore del condominio.

Prelevati i campioni di cemento e analizzati si potrà finalmente procedere alla redazione della relazione, documento necessario per ottenere la revoca dell’ordinanza e consentire così alle venti famiglie di rientrare in casa. In Comune intanto nella mattinata di lunedì nessuno ha fornito risposte alle famiglie, che adesso chiedono – come già fatto nel pomeriggio di venerdì – di provvedere a sistemazioni provvisorie. Quello che continua a spaventare sono i lunghi tempi per il rientro in casa.