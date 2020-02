Regionali 2020, Gentile (Pd) conferma la propria candidatura. Altri 5 in corsa per la regione

Con le regionali oramai alle porte il toto nomi impazza anche a Cerignola. Se da un lato però vi è chi potrebbe ipoteticamente essere candidato, su alcuni fronti compaiono le prime certezze. E’ data oramai molto probabile la candidatura nel Pd di Elena Gentile, consigliere regionale fino al 2014, quando lasciò perché eletta a Bruxelles con circa 150mila preferenze.

«Con la partecipazione alle primarie – ha detto la pediatra cerignolana – avevamo assunto anche l’impegno a candidarci qualunque ne fosse stato l’esito. Era un patto d’onore di tutti i candidati alle primarie. Ed io intendo rispettarlo. Candidandomi nel Partito che ho attivamente contribuito a fondare, cui mi sono sempre onorata, e mi onoro, di appartenere. E mettendo a disposizione del territorio e delle persone la dote di esperienza istituzionale e

di governo di cui sono portatrice». Una candidatura data praticamente per certa da più parti, che adesso la stessa diretta interessata conferma. «La Puglia si governa non chiudendosi nei propri confini come in una torre d’avorio ma allargando l’orizzonte di riferimento. Facendo sintesi con le altre regioni del Mezzogiorno, in modo da fare massa critica per rappresentare con maggiore incisività e peso al Governo del Paese e alle Istituzioni Europee le esigenze e i diritti delle comunità del Mezzogiorno. Mi candido nella lista PD della provincia di Foggia, con la consapevolezza di ritenere che la mia non è soltanto l’espressione di una Città, e nemmeno solo di una provincia, ma la proiezione politica e istituzionale di una intera Regione. Alla quale, per l’esperienza che mi è stato consentito di acquisire grazie al consenso dei Pugliesi, e non solo, sento di dovere dare ancora molto».

Sul fronte centrodestra invece, dove si litiga ancora per il candidato presidente, sono circolati i nomi di Marco Trombetta (Lega), Claudio Di Lernia (con una formazione civica) e Antonio Giannatempo (Fratelli d’Italia). In piu’ non è certo indiscrezione la volontà di alcuni membri dell’ex-amministrazione (quella commissariata per infiltrazioni mafiose, ndr) di voler tentare la scalata a via Capruzzi. Starebbero lavorando infatti Rino Pezzano, per una eventuale candidatura in una civica del centrosinistra, e Carlo Dercole (assessore allo sport con Metta, ndr) per un posto a sostegno del centrodestra.