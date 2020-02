Vittorio Brumotti e Striscia la Notizia a San Samuele | Video

All’interno della puntata odierna di “Striscia la Notizia”, è andato in onda il servizio realizzato da Vittorio Brumotti nel quartiere di San Samuele (VIDEO) (clicca sul link per guardarlo) per documentare le attività di spaccio in uno dei rioni più periferici della città di Cerignola. Accompagnato dalla solita mountain bike, l’inviato ha documentato quanto accade in zona, dove si cedono stupefacenti in ogni ora del giorno.

Sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno effettuato due arresti per resistenza a pubblico ufficiale: nel video Brumotti ha anche mostrato dove e in quali modi si nasconda lo stupefacente di vario tipo in alcune delle palazzine del rione. Inoltre anche un riferimento al ritrovamento di alcune munizioni di grosso calibro, probabilmente per armi utilizzate negli assalti ai portavalori e blindati che hanno visto coinvolti alcuni cerignolani. A concludere, evoluzioni e selfie con alcuni abitanti del quartiere, definito da Brumotti stesso “Fort Apache”, nome col quale è conosciuto dalle forze dell’ordine e non solo.