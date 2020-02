Gentile candidata di diritto? Foggia non vuole e Cerignola obbedisce: ecco Cicolella

E’ guerra in casa Pd per le candidature alle regionali 2020. Con la conferma da parte di Elena Gentile a scendere in campo – «con la partecipazione alle primarie avevamo assunto anche l’impegno a candidarci qualunque ne fosse stato l’esito» le parole della cerignolana -, la federazione foggiana ha nuovamente affilato le armi comunicando che per Cerignola sarà Teresa Cicolella la candidata.

«Non prendiamo in considerazione le auto candidature. Elena non mi ha mai parlato della sua candidatura e neanche il PD di Cerignola ha mai proposto il suo nome», ha riferito il segretario provinciale Lia Azzarone. «Se anche avesse siglato un patto con Michele Emiliano dopo le Primarie non è Emiliano che fa le liste del PD, ma sono i gruppi dirigenti. O quanto meno Emiliano avrebbe dovuto parlarne con Lia Azzarone», ha rimarcato l’onorevole Michele Bordo.

Seppure quella di Elena Gentile potrebbe sembrare una “presenza scomoda” – anche se la Gentile era candidata presidente alle primarie e c’è un accordo – è vero che nel Pd di Cerignola la candidatura di Cicolella non è passata in discussione in alcun organo decisionale, che è il direttivo. Questa della giovane infermiera cerignolana è davvero una “scelta comoda” dei vertici, senza alcuna consultazione/discussione delle diverse anime del partito. Lo stesso ex-Sindaco di Cerignola, Franco Metta, ha irriso l’infausta uscita del Pd con un post sui social.

Prima della chiusura delle liste, prima che si esprima l’organo regionale, prima che anche su Foggia vi sia una discussione – e non una decisione del triumvirato che regge la Provincia di Foggia -, la segretaria cittadina Pd Sabina Ditommaso comunica la scelta di Teresa Cicolella. «La scelta di Teresa Cicolella è la naturale continuazione di quel rinnovamento della classe dirigente che ha avuto inizio con la mia elezione a Segretaria del PD di Cerignola, ed è una scelta avvenuta rifiutando in toto autocandidature o candidature calate direttamente dai vertici del Partito». Si rifiutano le autocandidature dunque così come si rifiuta ogni discussione all’interno di un partito fratturato in due, i cui vertici, dopo oltre due anni, non riescono ne a fare sintesi e ne ad avviare una discussione matura.