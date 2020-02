Palazzo Lelli, tecnici a lavoro. Possibile rientro nel week-end, intanto famiglia dorme in auto

Alcuni dormono per strada, altri sono ospiti di familiari; ricevono aiuti qua e la mentre le istituzioni paiono disinteressarsi dell’accaduto. E’ questo il triste destino delle venti famiglie di Palazzo Lelli. L’immobile è stato interessata da un incendio, lo scorso 13 febbraio, nei locali a piano terra, che ha poi portato all’ordinanza di inagibilità e sgombero.

Nella mattinata di ieri è stato effettuato un sopralluogo nello stabile. Questa mattina ancora ispezioni. Svuotati i locali di “Lanotte Bike” si puntelleranno le volte e si cominceranno a fare le rilevazioni per valutare lo stato dell’immobile. Se l’esito dovesse essere positivo, i condomini dei piani superiori al secondo potrebbero ritornare in casa nell’arco di 72 ore circa. Un tempo stimato dall’ingegnere Donato Calice, che però potrebbe essere condizionato anche dal ripristino delle utenze, adesso tutte interrotte. Più complicata la situazione per i primi piani invece, che richiederanno tempi più dilatati.

Dal Comune nessuna risposta circa gli alloggi provvisori. Pare non si possa provvedere a sistemazioni provvisorie poiché di tratta di edilizia privata. Intanto sia il condomino, attraverso il proprio legale, che i condomini, attraverso propri legali di fiducia stanno provvedendo ad agire per i risarcimenti. Su tale filone anche l’assicurazione dell’attività commerciale ha effettuato i propri rilievi.

FAMIGLIA DORME IN AUTO, SOLIDARIETA’ DI POCHI

Per le famiglie senza più un tetto dunque non vi è soluzione e purtroppo. Se durante le prime notti un uomo aveva dormito nel proprio camion, ora è una famiglia a dormire in auto. Cinque persone, tre ragazzini di 5, 11 e 14 anni, dei quali uno disabile. Tutto ciò che avevano è per adesso perso. Resta l’auto, qualche borsone con dei vestiti e tanta disperazione. La scorsa notte l’hanno passata in via Mameli. Quello che spaventa le famiglie restano i tempi di soluzione della questione.

E mentre la macchina della solidarietà prova a offrire il proprio sostegno alle famiglie in difficoltà nessun imprenditore del florido tessuto industriale cerignolano si è offerto di supportare queste persone. La consueta solidarietà a parole, che rifugge i fatti.