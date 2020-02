Sequestrata dalla Polizia autodemolizione con numerosissimi componenti di mezzi pesanti rubati

Scoperta centrale di riciclaggio di automezzi pesanti a Cerignola. La Polizia di Stato controlla una ditta di autodemolizioni e rinviene un ingente quantitativo di pezzi di camion, autoarticolati ed autocarri rubati.

Nella giornata del 17 febbraio c.a., in seguito ad un servizio predisposto di controllo presso una ditta di autodemolizione e rivendita di componenti di mezzi pesanti, sita in Cerignola sulla SS16, Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno sequestrato, oltre a numerosi componenti di mezzi pesanti anche l’intera area sulla quale i pezzi oggetto di riciclaggio si trovavano, allo scopo di consentire ulteriori accertamenti.

Il servizio svolto per contrastare il fenomeno dei furti di mezzi pesanti e il successivo riciclaggio ha consentito di rinvenire e sequestrare due trattori stradali completamente smontati con telaio apocrifo, 11 cabine per autocarri compendio di furto, due semirimorchi con telai contraffatti, 4 cassoni chiusi per automezzi industriali privi di riferimenti costruttivi, componenti di un’autovettura Audi Q7, due cambi per auto e automezzo pesante, appartenenti ad autoveicoli rubati, 14 frontali per cabine di automezzi pesanti, 8 cassoni per automezzi pesanti privi di contrassegno identificativo, 38 assali per automezzi pesanti, oltre un centinaio di pneumatici, una ottantina di porte per furgoni ed automezzi industriali.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro penale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Il titolare della ditta, un uomo cerignolano di 40 anni è stato denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e riciclaggio.