Con Ripalta Daniello Cerignola è di scena alla Milano Fashion Week

Alla Milano Fashion Week, partita martedì 18 febbraio e in programma fino a lunedì 24, ci sarà anche un tocco di creatività cerignolana. L’appuntamento è fissato proprio nella giornata di chiusura, quando sfileranno le realizzazioni della stilista Ripalta Daniello, nella location del 55 Bistrot della capitale della moda italiana. La stylist presenta così la sua collezione: «L’interpretazione personale della donna nella moda è sempre frutto di esperienze e sensazioni. Queste spesso scaturiscono da messaggi ed emozioni che i luoghi e le popolazioni visitate regalano al viaggiatore. La mia esperienza nasce da un recente viaggio in Guinea, una suggestiva nazione del continente africano affacciata sull’oceano Atlantico. In quei luoghi l’influenza del gusto francese si fonde con lo stile gioioso africano. Gli abiti vengono realizzati con tessuti dai colori vivacissimi, resi vistosi dall’aggiunta di monili indossati dalle donne nei giorni di festa. Ho notato donne passeggiare in ambienti molto umili, caotici ed inquinati, sprigionare sensualità ed eleganza».

Dall’Africa l’ispirazione per i modelli che sfileranno nella cornice meneghina, più nel dettaglio, Ripalta Daniello spiega la traduzione in moda della sua visione: «Ho creato il mio gioco di contrasti ricorrendo ad alcuni elementi fondamentali: la semplicità della popolazione guineana che, seppur lottando ogni giorno per la propria sopravvivenza e per quella del continente africano, vivono la loro vita “variopinta” non perdendo mai il sorriso e l’ottimismo: la sensualità data dalle linee europee che spopolano nelle passerelle milanesi e parigine; la preziosità dell’elemento gioiello che arricchisce e contraddistingue la mia collezione».

In bocca al lupo dunque a Ripalta Daniello, segno che anche nel campo dell’haute couture si fa largo lo stile e l’estro di diversi nostri concittadini, sia nel campo maschile che femminile.