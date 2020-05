Primo maggio, nessun dato sui contagi a Cerignola

Nessun dato è stato comunicato quest’oggi dal Centro Operativo Comunale circa i nuovi contagi da Coronavirus su Cerignola. Questo non fissa il numero a zero, ma lascia in sospeso il dato per oggi, così come avvenne il 25 aprile.

Anche in occasione della Festa della Liberazione infatti non fu diffuso alcun aggiornamento dal Coc e nella giornata seguente – il 26 – venne comunicato il dato relativo alle 48 ore. Dopo quattro giorni a 0 casi – secondo quanto comunicato – l’auspicio dell’intera città è che non si ritorni a sentire di nuovi casi Covid-19 in paese. Se nella nota di domani non dovessero esser comunicati contagi si andrebbe verso una settimana senza casi, cosa che non accadeva da un mese e mezzo circa.

L’ultimo aggiornamento risalente a ieri 30 aprile riportava: totale casi positivi 79 (di cui 14 deceduti), totale persone in quarantena 33.