Almeno 16 i guariti a Cerignola. Attualmente positivi meno di 50

Sono almeno 16 i guariti a Cerignola: a dirlo è il bollettino ufficiale della Regione Puglia, che attesta nella mappa degli attualmente positivi un dato compreso tra 20 e 50. Dunque sottraendo ai totali 80 positivi i 14 decessi e gli attualmente positivi, la differenza è pari al numero dei guariti, almeno 16 (se non di più).

Oltre i nuovi contagi e le quarantene il “dato più ricercato” dalla cittadinanza riguarda infatti i guariti. Cerignola vuole comprendere se si vede la luce in fondo al tunnel, se cresce il numero dei guariti, se, nonostante tutto, la fase più critica può dirsi superata. Un dato, quello dei guariti, che non è stato mai comunicato in forma ufficiale nel centro ofantino.

Ma parlare di guariti richiede dovute cautele, come già ribadito in alcuni altri articoli su questa testata. Innanzitutto è d’obbligo chiarire il concetto di guarito da Coronavirus. Sulla questione è intervenuto il Consiglio Superiore di Sanità, definendo due «tipologie» di guarigione: quella clinica e quella completa. Ma cosa si intende per guarigione clinica? «Un paziente può essere dichiarato guarito clinicamente da Covid-19 quando risultano svaniti i sintomi associati all’infezione da Sars-CoV-2 documentata dall’esame del tampone», ha precisato a più riprese Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Questa guarigione, come detto, si verifica in un periodo compreso tra una e tre settimane, a seconda della gravità del decorso della malattia. Raggiunto questo risultato, la persona potrebbe essere comunque contagiosa. Per essere certi che sia svanita anche la contagiosità, occorre un ulteriore passaggio. «Il paziente guarito è colui che ha superato i sintomi da Covid-19 e che risulta negativo a due test consecutivi per la ricerca di Sars-CoV-2», è quanto indicato dal Consiglio Superiore di Sanità. Diversi studi hanno però evidenziato che, in alcuni casi, la capacità di eliminare il virus persiste anche dopo l’esecuzione dei due tamponi. Per questo motivo in Italia, a titolo precauzionale e come ulteriore tutela per la collettività, alle persone reduci da Covid-19 viene indicato di rispettare un ulteriore isolamento (7-14 giorni). Durante questa fase, al paziente è richiesto di comportarsi come se fosse ancora sintomatico.