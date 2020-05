Progetto Mafalda, 500 mascherine per il Reparto di Oncologia

Prosegue il lavoro dell’associazione “Progetto Mafalda”, vicina ai temi oncologici e al supporto sociale. Se nelle ultime settimane gran parte dell’attività ha riguardato la distribuzione di alimenti a famiglie indigenti – anche in borgate e in zona Tre Titoli -, si ritorna alla primaria attività, con una donazione per l’Ospedale di San Severo.

Prevista infatti in queste ore la donazione di 500 mascherine omologate al Reparto di Oncologia all’Ospedale “Maselli Mascia” di San Severo (FG). A partecipare all’iniziativa è stata Giovanna Butera, in arte Miss Jay, oltre ad altri artisti, grazie all’intervento dell’ADM One di Antonio Detoma, fondatore dell’associazione “Progetto Mafalda” Uniti per l’Oncologia. Di seguito il video dell’artista Miss Jay GUARDA QUI