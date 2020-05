A maggio calano le bollette? Gli scenari

Le bollette di luce e gas dei clienti in maggior tutela sono destinate a scendere. Lo aveva anticipato il consueto aggiornamento trimestrale dell’Arera (Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente) diffuso a fine marzo, in cui veniva spiegato che nel secondo trimestre i costi dei consumi sarebbero scesi del 18,3% per quanto riguarda l’elettricità e del 13,5% per il gas. Si tratta di dati calcolati su una “famiglia tipo”, quella che in genere ha un consumo medio di energia elettrica di 2700 kilowattora l’anno e una potenza impegnata di 3 kilowatt e 1400 metri cubi annui per il gas. E diventa d’attualità anche un eventuale cambio di gestore.

Riduzione delle tariffe gas, ecco perché

D’altronde è proprio l’Arera a stabilire i prezzi degli idrocarburi nel mercato tutelato, scegliendoli di trimestre in trimestre in modo tale da garantire equità per tutti gli utenti. Queste possono dunque variare all’interno di un range ben delineato e sul web si può trovare un confronto tra le tariffe del gas e dell’energia elettrica che può aiutare a muoversi con maggior precisione e sicurezza. I numeri d’altronde si basano su tante variabili, come le condizioni economiche e contrattuali della distribuzione e del trasporto, il prezzo della loro compravendita e le conseguenti oscillazioni delle quotazioni internazionali.

Spostamenti vietati o nella migliore delle ipotesi limitati, chiusura delle attività non essenziali e riduzione dell’operatività delle filiere produttive hanno condotto verso una discesa in picchiata del prezzo dell’oro nero, un passivo del 60% che ha seguito l’inevitabile abbassamento della domanda per via delle misure restrittive imposte praticamente in tutto il mondo. E a questo c’è da aggiungere la discesa (iniziata già nel primo trimestre 2020) dei prezzi spot del gas naturale, quelli non legati al petrolio e relativi a contratti di durata limitata.

Riduzione tariffe gas, tempo di cambiare? Come leggere la bolletta

Insomma, un buon momento per valutare di cambiare e scegliere di passare interamente al mercato libero nel 2022, cercando la proposta più idonea alle proprie esigenze. Ma come si fa a capire quale sia il gestore giusto barcamenandosi tra tutti quei numeri in bolletta? Occorre prima di tutto imparare a leggerli, dando una particolare attenzione a delle voci in particolare: