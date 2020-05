Buoni spesa, al via la consegna finale del saldo. Ecco tutte le istruzioni

La distribuzione dei buoni spesa passa alla fase finale. Nei primi giorni della settimana, infatti, verranno consegnati a circa 3.000 famiglie, il saldo dei Buoni Spesa alle famiglie aventi diritto.

La Commissione Straordinaria ha deliberato di destinare ai buoni spesa anche il finanziamento di circa 180mila euro disposto dalla Regione Puglia, per cui con la distribuzione della prossima settimana saranno riconosciuti anche tali benefici.

Insieme ai buoni spesa saranno anche distribuite alle stesse famiglie meno abbienti anche le mascherine che nella scorsa settimana sono state inviate al COC dalla Protezione Civile Regionale. Per garantire una celere distribuzione saranno attivate 7 postazioni sparse per la città e divise per lettere come di seguito:

– Comune Welfare Lettera C;

– Comune Ingresso Lettere L – S;

– Palazzetto dello Sport ( Fornaci) Lettere D – E – P – Q – R

– Casa della Solidarietà ( ex carcere) Lettere M – N – O – U – Z

– Ass. Volont. Vincenziano e Associazione ANFI ( Via Corsica) Lettere F – G – H – I – J – K – V

– Centro Diurno P. Pio ( Vico III Melfi) Lettere A – B – T

La consegna dei Buoni Spesa inizierà Lunedi e proseguirá nella giornata di Martedi con orari dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. I buoni non consegnati sarà possibile ritirarli presso il Comune nella giornata di mercoledì. È obbligatorio presentarsi muniti di mascherina e possibilmente di guanti, oltre che nel preciso giorno. Si raccomanda di evitare assembramenti e di rispettare il distanziamento in fila di almeno un metro.