La Croce Rossa di Cerignola invita i cittadini selezionati a rispondere per i test sierologici

La Croce Rossa di Cerignola invita i cittadini a rispondere alle chiamate perchè anche a Cerignola si stanno effettuando i test sierologici su commissione dell’Istat. Nella giornata di ieri, 26 maggio 2020, sono partite le prime telefonate per l’indagine sierologica. Buona la risposta, dopo il primo giorno, con oltre 7300 cittadini contattati dalla Croce rossa su tutto il territorio italiano. Il Ministro della Salute Roberto Speranza in visita ieri mattina alla Sala di Risposta Nazionale CRI: “È un’analisi nazionale che ci permetterà di capire esattamente cosa è successo nel Paese sulla diffusione del Covid19. Conoscere meglio l’epidemia è importante per affrontarla e vincerla”.

All’appello si unisce il Presidente Francesco Rocca: “Se ricevete una chiamata dallo 06.5510 è la Croce Rossa Italiana. Non è uno stalker, non è una truffa telefonica, ma è un servizio che potete rendere al vostro Paese attraverso un piccolo prelievo venoso”. In queste ore i volontari del Comitato di Cerignola stanno contattando telefonicamente i cittadini selezionati dall’ISTAT per fissare un appuntamento per il test, che consiste in un piccolo prelievo di sangue presso i Centri prelievo individuati e ha il fine di indicare l’estensione dell’infezione sulla popolazione. È importante per tutti i soggetti selezionati rispondere a tale indagine! È un’azione di responsabilità ed è un importante passo per capire a che punto siamo e come stiamo.