Premio Zingarelli, i vincitori della 12^ edizione con annuncio online

Non potranno salire sul palco, come nelle passate edizioni, per prendersi i meritati applausi ma il premio letterario nazionale ‘Nicola Zingarelli’ vuole rendere onore anche ai partecipanti di questa 12esima edizione e lo fa con l’aiuto del web e della stampa. Lo scorso sabato infatti con una diretta online il presidente del premio Antonio Daddario, affiancato dall’autore televisivo Tommy di Bari, ha annunciato i nomi dei vincitori e dato spazio alle loro opere grazie al contributo del registra Roberto Russo che, in diretta, ha interpretato gli scritti dei vincitori ai quali è data la possibilità di chiudere le proprie emozioni per la vittoria in un prossimo video, curato dall’agenzia pubblicitaria e di comunicazione ‘R.A. News’ e pubblicato on-demand dalla prossima settimana sul sito del premio nonché diffuso a mezzo social in attesa e nella speranza che l’emergenza passi e si possa presto tornare sui palchi dove l’evento ha un altro sapore e un altro spessore grazie alle lectio magistralis, ai dibattiti, ai tanti ospiti ed intermezzi culturali e agli scroscianti applausi di quelle mani che oggi non possiamo stringere.

“Nonostante tutto ciò che ci sta sbattendo come grandi onde in un mare in tempesta – commenta Daddario -, siamo riusciti a realizzare, nella data prevista, la comunicazione ai finalisti e ai vincitori del premio letterario nazionale Nicola Zingarelli, con il sistema che ci rimane a disposizione: i social. Non vogliamo perdere il contatto con chi ritiene il proprio libro o la propria poesia un elemento creato non per sé ma per gli altri. Avremmo voluto vedervi tutti, guardarvi negli occhi, stringervi le mani e ricevere quelle emozioni che gli autori sanno trasmettere al momento della premiazione, quelle emozioni che sono poi il fulcro della loro scrittura” conclude il presidente sottolineando la crescente partecipazione al premio soprattutto da parte di autori pugliesi, segno di un risveglio culturale proprio nella terra di Zingarelli.

Resa nota anche la giuria del premio tra cui spicca il nome di Maria Teresa Infante della casa editrice ‘Oceano’ partner del concorso letterario e pronta a valutare le prossime pubblicazioni dei concorrenti. Di seguito i nomi dei finalisti a cui andrà la pergamena e la spiga di grano, noti riconoscimenti del premio, a loro il plauso degli organizzatori del concorso letterario e ancora tanti spazi e sorprese, riservati nel web, per rendere onore al merito.

NARRATIVA EDITA

1 – Vittorio De Martino, ’Calma e quieta è la notte’ – La Lepre ed.

2 – Nicola Vitale ‘Femme Fatale’ – Ar. Curcio Ed. (Pieter schut)

3 – Enrica Mambretti ‘Limpida è la sera’ – Bella Vite ed.

Premio della Giuria

Gioacchino Albanese ‘Il socialista’ – Il castello ed.

SEZIONE POESIA INEDITA

1 – Elisabetta Liberatore ‘Elegia di un precario’

2 – Tea Paolicelli ‘Se vuoi incontrarmi’

3 – Biancolillo Antonio ‘Tacita pioggia scura’

SEZIONE SCUOLE MEDIE

SEZIONE POESIA – Scuola Media ‘Padre Pio’ di Cerignola

Opera: LA RABBIA di Carlotta Petruzzelli classe 1° C

SEZIONE RACCONTO BREVE – Scuola secondaria di 1° grado ‘Rocca Bovio Palumbo’ di Trani

Opera: L’APPARENZA INGANNA di Teresa Dagnello

SEZIONE FUMETTO – Scuola secondaria di 1° grado ‘Pavoncelli’ di Cerignola

Opera: IL LABIRINTO di Domenico David DE Vicariis classe 2° H

SCUOLE SUPERIORI DI 2° GRADO

SEZIONE POESIA

Liceo Classico “Zingarelli” di Cerignola

Opera: NOMADE di Francesca Dassisti

RACCONTO BREVE

Istituto Superiore ‘Righi’ di Cerignola

Opera: “XVI” di Metta Giovanni classe 5° C del Liceo

CONFERIMENTO SPECIALE “NON OMNIA POSSUMUS OMNES”

– Prof.ssa Rita Librandi – Accademica della Cusca – Prorettrice e delegata alla ricerca Dipartimento di Studi Letterari, linguistici e comparati Università di Napoli “L’Orientale”

– Dott. Onofrio Giuliano – Imprenditore, Presidente GAL Tavoliere, Cda Consorzio per la bonifica di Capitanata, Presidente di “Puglia federiciano” Distretto Agroalimentare.

– Maestro Prof. Rosario Mastroserio – Docente ordinario di pianoforte al conservatorio Piccinni di Bari, già Direttore Artistico del Teatro S. Mercadante di Cerignola, insigne interprete della musica di Pietro Mascagni e Astor Piazzolla. Già direttore d’orchestra con la filarmonica del Petruzzelli.

– Dott. Luigi Reitani – Germanista, traduttore, critico. Professore ordinario di letteratura tedesca all’università di Udine, già direttore dell’istituto italiano di Cultura di Berlino.

– Prof. Trifone Gargano – Docente di lingue e letteratura italiana. Dottore di ricerca esperto di didattica disciplinare. Autore di saggi scientifici. Dantista.