Post Covid cerignolano e l’utopia delle regole | Foto

Altro che convivenza con il virus, altro che leggero allentamento delle misure restrittive. È sabato (della fase 2) e Cerignola non rinuncia alla passeggiata. Ad una passeggiata in gruppo – altro che distanza di sicurezza – magari con la mascherina indossata male, o ancor più grave, senza, non si riesce proprio a rinunciare. Ma Cerignola è così, allergica alle regole e poco prudente, d’altronde chi può dimenticare le mattinate, purtroppo affollate, dei giorni di chiusura. In foto un piccolo triangolo della città, nel centro, dove il Coronavirus sembra passato e andato via già da un pezzo. Se i dati confortano, l’atteggiamento della popolazione – almeno una buona parte di quella vista stasera in giro – no.