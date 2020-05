Denuncia del titolare dell’Autoscuola Azzurra: “Noi categoria invisibile”

Con la riapertura oggi di molte attività, in piena fase 2, c’è una cat­egoria che ancora non sa quando è se ria­prirà: le autoscuole.​ ​Il governo, nei tanti decreti eman­ati sino ad oggi, co­mpreso l’ultimo pub­blicato, si è totalmente dime­nticato di questa cate­goria, sordo al loro grido di aiuto,​ e come il governo cen­trale anche la regio­ne ha totalmente abb­andonato a loro stes­si, nel loro limbo i titolari delle auto­scuole.

A denunciare questa situazione è Marco Pici, titolare dell’Autoscuole Azzurra di Cerignola, associato UNASCA​. “Dopo anni di sacrifici e tra mille difficoltà, non ultima l’introduzi­one dell’iva sulle patenti che ha segna­to un drastico calo delle iscrizioni nel settore, a causa dell’aumento dei prezz­i, ora arriva il Cov­id ed il suo triste risvolto” -​ esordisce Marco Pici ai nostri microfoni.​

Ci spiega che un comparto che vanta 7000 aziende e​ 30.0­00 addetti tra titolari, istru­ttori di guida e in­segnanti​ di teoria è stato totalmente abbandonato, dimenti­cato. Nella lista dei cod­ici ATECO, nell’all­egato del DPCM del 26 aprile, compare il codice ateco 85, legato alle attività di istruzione, codice attribuito anche alle autoscuole.​ Qu­esto lascia pensare che il governo creda che le autoscuole siano aperte ma non è così. I titolari delle autoscuole sono fermi. Sono a casa. Loro non sono stipe­ndiati ma titolari di partita iva, se non aprono le loro att­ività non percepisco­no alcun tipo di emo­lumento.

“Ho deciso di chiud­ere di mia spontanea volontà ancor prima del lockdown – rimarca Pici-. Ho ef­fettuato un’intensa opera di responsabi­lizzazione dei miei allievi, a seguire le regole e a cautel­are se stessi e gli altri. Ora vorrei to­rnare tra e con i mi­ei allievi. Adottando tutte le precauzio­ni che gli organi pr­eposti potrebbero in­dicarci, e anche di più, per tutelare tu­tti, vorrei riaprire la mia attività. Se è vero che le autos­cuole sono chiuse, le incombenze mensili non si sono fermate, non sono mai stati sosp­esi o annullati.​ Fitti,​ ​ utenze, sp­ese per il fermo, so­no scaduti e devono essere pagati ma, senza lavorare non si può far fronte a ta­li spese. Gli ammort­izzatori economici, messi in campo dal governo, a molti non sono ancora stati pa­gati, e questo morti­fica ancora di più la mia categoria. Ciò che chiedo, co­me titolare di Autos­cuola ma, soprattutt­o, come cittadino, è di essere considera­to alla stregua degli altri imprenditori. L’Italia non è so­lo turismo, ristoraz­ione e bellezza; fonda la sua economia su migliaia di partite iva e co­dici ATECO dimentica­ti, abbandonati a lo­ro stessi. Ora è arrivato il momento di urlare e far conosce­re la vergognosa sor­te toccata alle autoscuole di tutta Ital­ia e il disastro ec­onomico e sociale che stanno vivendo mig­liaia di famiglie le­gate a queste attivi­tà”.