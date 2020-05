Festa di Santa Rita, il programma delle celebrazioni con regole anticontagio da Covid-19

Il 22 maggio si festeggia Santa Rita, una ricorrenza molto sentita nella parrocchia di Cristo Re a Cerignola e nel quartiere limitrofo: a pochi giorni dalla riapertura delle chiese, sarà consentita la venerazione della “Santa dei casi impossibili”, anche se con alcune limitazioni dovute alla prevenzione del contagio da Covid-19, nell’assoluto rispetto delle norme. Il programma delle celebrazioni parte da oggi, martedì 19 maggio per concludersi il 22: fra le disposizioni più importanti, l’abolizione per quest’anno della processione della statua della Santa di Cascia, la mancata distribuzione e benedizione delle rose così come non si potrà baciare la reliquia. La capienza della chiesa è fissata in 100 persone: chi non riuscirà ad entrare alle messe potrà seguirle all’esterno osservando il distanziamento sociale e ricevere la comunione entrando al termina della funzione per venerare l’immagine di Santa Rita.

La parrocchia diretta da don Carlo Cassatella e il direttore dell’oratorio salesiano don Fabio Dalessandro raccomandano a fedeli e devoti la collaborazione e la capacità di sapersi organizzare per rispettare quanto stabilito, affinché non manchino partecipazione alla preghiera e venerazione della Santa.