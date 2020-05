Operazione Enterprise, arrestato il tredicesimo elemento fino a ieri ricercato

In data 21 maggio u.s., Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile, del Commissariato di P.S. di Cerignola e del Reparto Prevenzione Crimine hanno tratto in arresto D.N., il tredicesimo nominativo dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Foggia nell’operazione “Cerignola Enterprise”, per i reati di furto aggravato in concorso e associazione per delinquere.

Il predetto intorno a mezzogiorno si è presentato spontaneamente presso la Questura di Foggia, avendo appreso la notizia che vi era un ordine di carcerazione a suo carico. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.