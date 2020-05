“Pietra di Scarto”: con i Social Lab si tengono aperte le porte del laboratorio “Francesco Marcone”

“…Ai tempi del COVID-19” è la formula più utilizzata in questo tempo sospeso per raccontare il nuovo volto che qualsiasi nostra azione assume. Anche la Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” si adegua e sbarca su Facebook per proporre una serie di webinar che tratteranno i temi di cui l’organizzazione da sempre si occupa: recupero delle persone più fragili, promozione di una cultura dell’antimafia, gestione dei beni confiscati alla mafia, lotta al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura con l’obiettivo di dare una lettura critica e non stereotipata, grazie al coinvolgimento di ospiti di grande spessore e capaci di dare sempre nuove chiavi di lettura. Luogo dell’incontro sarà la pagina FaceBook del Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone”, bene confiscato alla mafia, che la Cooperativa gestisce dal 2010.

“Stavamo soffrendo molto per via dell’impossibilità di organizzare momenti di confronto su temi che riteniamo decisivi per la crescita della nostra comunità”, afferma Pietro Fragasso, che di “Pietra di Scarto” è il presidente. “L’azione politica è una prerogativa che da sempre ci appartiene e non poterla manifestare nella relazione con i cittadini a causa delle limitazioni imposte per la nostra sicurezza, toglieva vita alla nostra attività. Per questo abbiamo pensato di fare come molti in questo periodo: usare i social per esprimere il nostro punto di vista, coinvolgendo professionisti in grado di dare un contributo serio e competente sui vari argomenti che andremo ad affrontare”. Presentazioni di libri, approfondimenti, ma anche narrazione di esperienze virtuose dell’Italia che ha deciso di non arrendersi: “Alcuni incontri saranno dedicati alla presentazione di alcune tra le numerose realtà con cui collaboriamo e con cui facciamo rete perseguendo l’obiettivo della

coesione e della giustizia sociale” conclude Fragasso.

Si parte mercoledì 27 maggio alle ore 18.30, con il primo incontro dal titolo “La pena come opportunità: il carcere e la Costituzione”. Ospiti saranno Carmelo Cantone, Provveditore PRAP Lazio, Abruzzo e Molise e Mirella Pina Enza Macangi, Direttore ULEPE Foggia. Gli appuntamenti verranno pubblicati settimanalmente. Per partecipare agli incontri e seguire la diretta è necessario collegarsi al seguente link https://www.facebook.com/LaboratorioFrancescoMarcone/

