“La salute: bene globale”, nuovo appuntamento con l’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro

La salute: bene globale. È il titolo del nuovo appuntamento organizzato dall’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, che si terrà sabato, 30 maggio 2020, con inizio alle ore 17, in diretta sulla pagina Facebook Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro-Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.

Perché discutere di salute oggi? Perché mai, come in questa fase così difficile, abbiamo intuito l’importanza di una società organizzata su principi e modalità in grado di assicurare a tutti la salute, da nord a sud. La salute, infatti, non è un bene privato ma è un bene comune, un bene globale a cui tutti devono poter accedere. Cercheremo di comprenderne l’importanza conoscendo e confrontandoci con l’esperienza del dott. Basilio Tiso, direttore medico del Policlinico di Milano. Il suo racconto di medico impegnato in prima linea nella regione più colpita dalla diffusione del Covid-19, la sua esperienza e la sua professionalità ci guideranno in una serie di riflessioni che avrà al centro la salute come bene comune.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook e offrirà la possibilità di interagire con i relatori. Condurrà l’incontro l’avv. Gaetano Panunzio, direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale. Le conclusioni saranno affidate a Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.