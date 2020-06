ASL Foggia, continua la ripresa graduale delle attività ospedaliere e territoriali

Continua la ripresa graduale delle attività ospedaliere e territoriali della ASL Foggia. La Direzione sta riaprendo le strutture man mano che diventano operativi i nuovi percorsi protetti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori. Segue l’aggiornamento sulle attività progressivamente riattivate.

Attività distrettuali

Si ribadisce che la ripresa delle attività di specialistica ambulatoriale riguarda il recupero graduale delle visite rimaste in attesa dal 9 marzo scorso. Si sta partendo gradualmente con le discipline che hanno un maggior numero di prenotazioni per le quali è in corso una attività continua di recall. Per le agende della specialistica ambulatoriale che hanno un numero contenuto di prestazioni da recuperare, gli stessi operatori degli ambulatori stanno contattando le persone per riprogrammare gli appuntamenti.

Distretto Socio Sanitario di Foggia

Nei Poliambulatori di Foggia, oltre alle attività di Cardiologia, sono riprese quelle di Diabetologia. Presso la sede di piazza della Libertà sono riprese le attività ordinarie di Gastroenterologia e del Laboratorio Analisi su prenotazione. Da lunedì 8 giugno riprendono le attività di Fisioterapia, Fisiatria e Radiologia. Sempre da lunedì saranno nuovamente operativi i Consultori Familiari di via Grecia, via della Repubblica e via Alvarez.

Distretto Socio Sanitario di Cerignola

Nel comune di Cerignola sono riprese dal 3 giugno le attività del consultorio familiare; presso il Poliambulatorio, da oggi, riparte l’attività domiciliare e ambulatoriale della Diabetologia, che si aggiunge a quella ambulatoriale di Cardiologia.

Distretto Socio Sanitario di Troia-Accadia

In tutti i comuni di pertinenza distrettuale riprenderanno, da lunedì 8 giugno, le attività dei centri prelievi su prenotazione. Nei consultori familiari di Troia, Accadia, Orsara e Ascoli Satriano sono riprese le attività di Ginecologia. Nel poliambulatorio di Troia sono riattivate le attività ambulatoriali di: Cardiologia, Ortopedia, Fisiatria, Odontoiatria. Nel poliambulatorio di Orsara di Puglia: riattivata la Neurologia. Nel poliambulatorio di Castelluccio Valmaggiore: riattivata la Diabetologia. Nel poliambulatorio di Accadia: riattivate Cardiologia, Dermatologia, Geriatria, Otorinolaringoiatria, Fisiatra, Ortopedia, Diagnostica per Immagini. Nei poliambulatori di Candela, Panni, Deliceto, Monteleone di Puglia: riattivata la Neurologia. Nel poliambulatorio di Ascoli Satriano: riattivate Neurologia e Cardiologia. Nel poliambulatorio di Bovino: riattivata la Diabetologia.

Distretto Socio Sanitario di San Severo

Presso la sede distrettuale di San Severo sono state riattivate le attività di Cardiologia, Diabetologia e Urologia.

Distretto Socio Sanitario di Lucera

Presso la sede distrettuale di Lucera sono state riattivate le attività di Cardiologia, Diabetologia, Endocrinologia, Urologia, Neurologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria.

Distretto Socio Sanitario di Manfredonia

Nella sede distrettuale di Manfredonia, da lunedì 8 giugno, ripartono le attività di Cardiologia, Endocrinologia, Chirurgia, Medicina Interna, Geriatria, Fisiatria, Ematologia e Allergologia. Nella sede distrettuale di Monte Sant’Angelo da lunedì 8 giugno, ripartono le attività di Cardiologia, Geriatria, Fisiatria. Nella sede distrettuale di Mattinata da lunedì 8 giugno, riparte l’attività di Fisiatria.

Distretto di San Marco in Lamis

Nelle sedi di San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico e San Giovanni Rotondo ripartiranno le attività di Cardiologia, Dermatologia, Urologia, Otorinolaringoiatria.

Distretto di Vico del Gargano

Da lunedì 8 giugno ripartono le attività ordinarie dei consultori di Ischitella e Vieste. In tutte le sedi distrettuali ripartono, su prenotazione, le attività ordinarie dei Centri Prelievi. Nelle sedi di Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste ripartono la Radiologia e il relativo Servizio Ecografico. Tutte le attività di specialistica ambulatoriale ripartiranno dal 9 giugno nei comuni di Vieste, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Carpino e Ischitella ed entro il 12 giugno nei comuni di Peschici e Cagnano Varano.

Commissioni di invalidità

Oltre a Foggia, sono operative nuovamente le sedi di San Severo ed Apricena dove saranno chiamati a visita anche gli assistiti del territorio afferente alla sede di Torremaggiore, al momento non conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle disposizioni regionali. Qui la ASL sta cercando di individuare una nuova sede, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Attività riabilitative

Ripresa l’attività riabilitativa, oltre che nella sede di Foggia, anche presso la casa circondariale di Foggia.

Ser.D

Da lunedì 8 giugno riprende l’attività ordinaria del Ser.D. di Cagnano Varano.

Prenotazioni

Per le prenotazioni è possibile utilizzare i seguenti canali: contact center (numero verde 800466222); sito web aziendale www.aslfg.it (servizi online); app regionale; mail: prenota@aslfg.it; farmacie. Momentaneamente sono limitati gli accessi agli sportelli CUP. La ASL ha potenziato il contact center e le altre modalità di prenotazione online. Tuttavia, vista la sospensione dei mesi scorsi, causata dall’emergenza sanitaria, potrebbero verificarsi, disguidi o situazioni di intasamento. La Direzione pertanto, si scusa per eventuali disagi e chiede a tutti i cittadini, collaborazione e pazienza.