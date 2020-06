Festa di Sant’Antonio da Padova, il programma delle celebrazioni

Ha avuto inizio lo scorso 31 maggio, la tradizionale tredicina in preparazione alla festa parrocchiale di S. Antonio da Padova. Tutte le sere, in chiesa, alle 18,45 la preghiera del S. Rosario, segue la tredicina e alle 19,30 la S. Messa. La festa di quest’anno, che per le vigenti disposizioni di legge non prevede la processione, si caratterizza in particolare, per due iniziative. Il giorno Venerdì 12 giugno, vigilia della festa, alle 20,30, nel campo sportivo dell’oratorio parrocchiale (Via dei Sanniti, 141), si terrà la preghiera del transito di S. Antonio, con una testimonianza sulla Carità tenuta da: Suor Paola Palmieri, Figlia della Carità e con la partecipazione dei soci della Associazione “Servi Inutili” operante all’interno della “Casa della Carità” diocesana. La comunità parrocchiale ha voluto dedicare la vigilia della festa del Santo patrono alla riflessione, alla testimonianza della Carità e alla raccolta degli alimenti per le famiglie in difficoltà della parrocchia.

E’ stato di aiuto il cosiddetto miracolo del “pane dei poveri” operato da S. Antonio. Tommasino è un bimbo di 20 mesi: la madre lo lascia in casa da solo a giocare e lo ritrova poco dopo senza vita, affogato in un mastello d’acqua. Disperata invoca l’aiuto del Santo, e nella sua preghiera fa un voto: se otterrà la grazia donerà ai poveri tanto pane quanto è il peso del bambino. Il figlio torna miracolosamente in vita e nasce così la tradizione del pondus pueri, una preghiera con la quale i genitori in cambio di protezione per i propri figli promettevano a sant’Antonio tanto pane quanto fosse il loro peso. Questo prodigio diede origine a Padova, presso la Basilica dedicata al Santo, all’Opera del pane dei poveri, che la comunità parrocchiale ha in animo di costituire e che, attualmente, si concretizza attraverso l’impiego della Caritas parrocchiale.

La seconda iniziativa riguarda la realizzazione di un’App parrocchiale, scaricabile sia dall’Apple Store, che dal Play Store. Basta digitare “SantApp”. SantApp è una soluzione innovativa che aiuta a migliorare la comunicazione tra le persone della comunità parrocchiale. In essa sono contenute tutte le informazioni relative alle iniziative parrocchiali, diocesane e della Confraternita Santa Maria della Pietà. Inoltre sarà possibile interagire con il parroco, scaricare documenti e testi sacri. Sabato 13 giugno, giorno della festa, sempre presso il campo sportivo dell’Oratorio parrocchiale di Via dei Sanniti, 141, Sante Messe ore 8,00–10,30, presieduta dal Vescovo diocesano Mons. Luigi Renna e 19,30.